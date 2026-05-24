Cidade também alcançou 5ª colocação entre cidades de médio porte e 30º lugar no ranking nacional; Pontuação está acima da média nacional

Hortolândia completou 35 anos de emancipação política na terça-feira (19) e um ranking mostrou reconhecimento nacional. A cidade está em 1º lugar entre os 21 municípios da RMC (Região Metropolitana de Campinas) no ranking de IPS (Índice de Progresso Social) Brasil 2026, divulgado nesta quarta-feira (20).

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O IPS é estruturado por uma rede colaborativa de organizações de pesquisa e desenvolvimento, que avalia todos os 5.570 municípios brasileiros com base em 57 indicadores sociais e ambientais recentes. Além da primeira colocação regional, Hortolândia figura em 5º lugar entre os municípios de médio porte e em 30º lugar no ranking nacional.

A excelente classificação de Hortolândia é resultado dos investimentos da Prefeitura nas ações que tem como foco cuidar da população hortolandense, o que eleva a qualidade de vida e traz orgulho para quem vive na cidade.

O IPS Brasil 2026 mostra que o Brasil alcançou pontuação média de 63,40, em uma escala de 0 a 100. Já Hortolândia está com 70,02 pontos, acima da média nacional. Para calcular o índice, o IPS leva em consideração 57 indicadores sociais ou ambientais, com foco em resultados, por meio do uso de dados públicos confiáveis e atualizados.

“Receber esse reconhecimento é motivo de muito orgulho para todos nós. Hortolândia ser apontada como a melhor cidade da região no Índice de Progresso Social mostra que estamos no caminho certo: o caminho de cuidar das pessoas. Nossa gestão trabalha todos os dias para garantir mais qualidade de vida à população, investindo em saúde, educação, mobilidade, segurança, desenvolvimento econômico, inclusão e sustentabilidade. Tudo isso com responsabilidade, planejamento e respeito ao dinheiro público.

Mais do que números, esse resultado representa vidas transformadas, oportunidades criadas e uma cidade cada vez mais humana e acolhedora. Seguiremos trabalhando com seriedade e compromisso para que Hortolândia continue avançando e sendo referência em cuidado com as pessoas”, comemora o prefeito Zezé Gomes.

Diferentemente de indicadores econômicos como o PIB e o IDH, o IPS mede diretamente resultados na vida da população, avaliando, de forma multidimensional, se as pessoas têm o necessário para viver e prosperar. De acordo com o site da organização, “o Progresso Social é definido como a capacidade da sociedade de atender às necessidades humanas básicas, garantir qualidade de vida e ampliar oportunidades para que todos os indivíduos possam atingir seu potencial”.

“Ou seja, o IPS mede resultados e não volume de investimentos, ou riquezas. Nos interessa saber se os serviços públicos estão, de fato, sendo entregues aos cidadãos”, afirma Melissa Wilm, coordenadora do IPS Brasil. E isso, a Prefeitura de Hortolândia faz muito bem.

São três eixos principais avaliados pelo IPS Brasil 2026, com 12 indicadores, sendo eles: Necessidades Humanas Básicas (Nutrição e Cuidados Médicos Básicos, Água e Saneamento, Moradia e Segurança Pessoal), Fundamentos do Bem-estar (Acesso ao Conhecimento Básico, Acesso à Informação e Comunicação, Saúde e Bem-estar e Qualidade do Meio Ambiente) e Oportunidades (Direitos Individuais, Liberdades Individuais e de Escolha, Inclusão Social e Acesso à Educação Superior).

Em Hortolândia, destaca-se o eixo “Fundamentos do Bem-Estar”, com 78,05 pontos, colocando a cidade na 11º colocação nacional; e, neste eixo, o indicador “Qualidade do Meio Ambiente”, com 74,99 pontos, em 8º lugar no Brasil.

Cuidado com a população

Uma das ações de maior destaque em Hortolândia é o programa Cuidar, que além de garantir kit maternidade gratuito para gestantes que fazem o pré-natal na rede municipal de saúde, traz informações sobre puerpério, amamentação e oportunidades no retorno ao mercado de trabalho após os primeiros meses com o bebê. Além disso, Hortolândia investe na ampliação do atendimento de crianças nas creches, com a criação de 1,4 mil novas vagas na Educação Infantil, de 2021 a 2025.

Todas as crianças estudantes da rede municipal de ensino, da Educação Infantil, do Ensino Fundamental, além dos adultos da EJA (educação de Jovens e Adultos), recebem material escolar e uniformes gratuitos, além de contarem com merenda escolar de qualidade. Na sala de aula, Robótica faz parte da grade curricular. Hortolândia conta com currículo próprio, o “Integra Saberes”, documento norteador da educação pública municipal instituído formalmente para estruturar o Sistema Municipal de Ensino e alinhar os direitos de aprendizagem dos mais de 25 mil alunos da rede.

Novos caminhos, mais seguros

Nas ruas da cidade, uma guarda municipal forte e bem preparada trabalha para o cidadão se sentir seguro. Câmeras de monitoramento cuidam do trânsito e ajudam a combater a criminalidade. Obras de mobilidade urbana conectam regiões de Hortolândia e melhoram a locomoção das pessoas.

É o caso do Superviário, complexo de mais de 4 km que uniu a região da Vila Real com o Jardim Novo Ângulo e, por sua vez, abriu outros novos caminhos, com a conexão da avenida Panaíno, e desta avenida com o Jardim Nova Europa e o Jardim Santa Emília.

Já os novos viadutos ampliam as oportunidades para todos e fazem a economia da cidade girar. No Jardim Nova Europa, o novo viaduto permitiu melhorar o escoamento de empresas da cidade até a Rodovia Anhanguera. Na Vila Real, o viaduto sobre a linha férrea, recém inaugurado, acaba com um conflito urbano entre veículos e trens que durou décadas. Outras diversas obras urbanas deixam Hortolândia uma cidade cada vez melhor para se viver.

Emprego e renda, lazer e apoio a quem mais precisa em Hortolândia

Mas, para viver bem, a população precisa de emprego e renda. Hortolândia teve um saldo de 423 postos de trabalho gerados em 2026 (até abril), e um saldo de 509 postos de trabalho gerados na indústria, nos últimos 12 meses. O salário médio nas indústrias da cidade é de R$ 7.299,79. A recente chegada dos data centers da Microsoft em Hortolândia representa um dos maiores ciclos de investimento já registrados no município. Esses empreendimentos não são apenas obras físicas: eles promovem uma cadeia ampla de impactos econômicos, urbanos e tecnológicos.

Com emprego na cidade e bairros integrados por sistemas viários eficientes, a população passa mais tempo com a família. As áreas de convívio e descanso em Hortolândia também crescem a cada dia, com campos de futebol society, praças em todas as regiões e 12 parques socioambientais, que unem sustentabilidade, com esporte e lazer. Há ciclovias e pista de caminhada em todos eles, além de outros equipamentos públicos, como academia ao ar livre, quadras esportivas e arborização ampla.

Aqueles que mais precisam contam com apoio do Fundo Social, por meio de atendimento em ações como a Campanha do Agasalho, a Farmácia Solidária e cursos de capacitação para ingresso no mercado de trabalho. na área da Habitação, 400 unidades habitacionais estão em fase de obras no Jardim Amanda, para atender famílias em situação de vulnerabilidade.

Com investimentos que refletem diretamente na vida da população, Hortolândia consolida seu crescimento aliado ao desenvolvimento urbano e sustentável, mostrando que planejamento, cuidado com as pessoas e qualidade de vida podem caminhar juntos na construção de uma cidade cada vez mais acolhedora e preparada para o futuro.

Ranking IPS Brasil 2026

Os dados completos de Hortolândia e dos demais municípios brasileiros podem ser acessados pelo site do IPS Brasil, https://ipsbrasil.org.br/. O índice é desenvolvido por meio de uma parceria entre o Imazon, Fundação Avina, iniciativa Amazônia 2030, Centro de Empreendedorismo da Amazônia e Social Progress Imperative, sendo baseado exclusivamente em dados públicos e atualizado anualmente. A ferramenta permite acompanhar tendências e apoiar o planejamento, a avaliação de políticas públicas e o direcionamento de investimentos sociais.

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