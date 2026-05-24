Celebrado em 28 de maio, o Dia do Hambúrguer convida a olhar para um dos pratos mais versáteis e apreciados da gastronomia contemporânea. Presente em encontros descontraídos, refeições a dois e celebrações entre amigos, o hambúrguer ultrapassou o conceito de fast food e passou a ocupar espaço de destaque em restaurantes que valorizam ingredientes de qualidade, técnica e cuidado no preparo.

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A data também abre espaço para falar sobre a evolução do hambúrguer na gastronomia atual, em que a escolha dos insumos, o ponto da carne e a execução fazem diferença no resultado final. Da seleção da carne à textura do pão, passando pelos acompanhamentos e pelo equilíbrio de sabores, cada elemento contribui para transformar o prato em uma experiência completa à mesa.

Hambúrguer em Campinas

Em Campinas, o Pobre Juan, localizado no Galleria Shopping, apresenta em seu cardápio hambúrgueres que seguem a identidade da casa, marcada pela influência da parrilla argentina e pela valorização do sabor da carne. Entre as opções está o La Boca Burger, servido no pão brioche com hambúrguer alto de 150g, queijo, bacon e o molho salsa criolla, acompanhado de batatas fritas e maionese artesanal. O preparo ressalta a suculência da carne e o equilíbrio entre intensidade, textura e frescor dos ingredientes.

Outra opção é o Provoleta Burger, que combina pão brioche, hambúrguer alto de 150g, provolone derretido, tomate e chimichurri, também servido com batatas fritas e maionese artesanal. A composição evidencia características valorizadas em um bom hambúrguer, como carne macia e preparada no ponto adequado, queijo derretido na medida certa, pão leve e estruturado para sustentar os ingredientes sem perder delicadeza, além das batatas fritas crocantes que acompanham o prato.

No Pobre Juan, o cuidado com o preparo aparece ainda na atenção ao fogo e na execução precisa de cada etapa, preservando textura, sabor e suculência da carne. A proposta da casa traduz a combinação entre técnica e ingredientes de qualidade, reforçando a experiência gastronômica em torno de um prato que segue conquistando espaço em diferentes ocasiões de consumo.

Serviço

Pobre Juan Campinas

Endereço: Segundo piso do Galleria Shopping (Rod. D. Pedro I, km 131,5, Jardim Nilópolis, Campinas)

Horários: de segunda a quinta-feira, das 12h às 15h e das 18h às 22h; sextas e sábados, das 12h às 22h30 e domingos e feriados, das 12h às 20h.

Espaço Kids: sábados, domingos e feriados, durante todo o horário de funcionamento do restaurante.

Site e Instagram: www.pobrejuan.com.br; @restaurantepobrejuan