As escolas de Ensino Fundamental da rede municipal de Educação de Americana receberão pinturas temáticas da Copa do Mundo no projeto “A Escola Joga Junto”, promovido em parceria com a Mega Tintas e Texturas, que doou as tintas para a Prefeitura de Americana.

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O prefeito Chico Sardelli recebeu o empresário e CEO da fábrica de tintas, texturas e efeitos decorativos, Dado Salau, em reunião no Gabinete nesta segunda-feira (8) para anunciar o projeto.

Também participaram do encontro o vice-prefeito Odir Demarchi, o secretário de Educação, Vinicius Ghizini, e a diretora da Unidade de Educação Básica da pasta, Graciete Pereira da Silva.

“Hoje é um dia muito festivo para as escolas de nossa cidade. Todos sabemos do amor do brasileiro pelo futebol, uma verdadeira paixão nacional, e saber que nossos estudantes serão motivados a criar produções artísticas sobre o tema é uma satisfação para nós. Agradeço o Dado Salau e todo o grupo Mega Tintas e Dado Tintas pela generosa contribuição com a Educação”, declarou Sardelli.

Tintas doadas em Americana

As tintas doadas são atóxicas e serão utilizadas pelos estudantes das EMEFs (Escolas Municipais de Ensino Fundamental), dos CIEPs (Centro Integrado de Educação Pública) e do CAIC para a pintura das ruas, com o apoio e a orientação pedagógica dos professores de arte das unidades. Serão 11 escolas participantes.

“A pintura de ruas é uma tradição no País e queremos que nossos estudantes tenham a oportunidade de desenvolver suas habilidades artísticas e o senso de coletividade também neste momento de Copa do Mundo”, disse Ghizini.

As primeiras entregas chegam esta semana às escolas, com início do projeto pela EMEF Prof. Florestan Fernandes, no bairro Morada do Sol. A via a ser sinalizada está em definição com a gestão da escola. A atividade pedagógica terá o apoio da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv), vinculada à Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu), para a interdição de trânsito.

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