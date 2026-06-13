Durante a semana, Prefeitura disponibilizou van de mamografia da ONG Américas Amigas no CAISM até a sexta-feira (12)

Como forma de apoiar ações que beneficiam a saúde da população, Hortolândia recebeu a carreta de mamografia da ONG (Organização Não Governamental) Américas Amigas no início deste mês. Por meio da ação, 418 mulheres puderam fazer o exame.

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De acordo com a Secretaria de Saúde, em caso de resultado positivo para Câncer de Mama, as pacientes podem ser encaminhadas para o CAISM (Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher), unidade especializada da Prefeitura, ou para a Cross (Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde) do governo do Estado.

VAN DE MAMOGRAFIA

A Prefeitura realiza outra ação de prevenção ao Câncer de Mama para as mulheres. Nesta semana, o município disponibiliza uma van de mamografia no CAISM. O veículo ficará no estacionamento da unidade até esta sexta-feira (12/06).

MAMÓGRAFO em Hortolândia

Hortolândia teve uma importante conquista também para a saúde feminina. No início deste mês, a Prefeitura recebeu um mamógrafo. O equipamento foi doado ao município pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.

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