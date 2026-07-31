A expressão “farmar aura” virou febre entre os jovens nas redes sociais. No universo dos games, “farmar” significa acumular pontos e “aura” está associada a presença, carisma, respeito e admiração. Em resumo, é a capacidade de se destacar naturalmente dentro de um grupo.

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No ambiente corporativo, porém, “farmar aura” vai muito além da aparência ou da popularidade. Como explica Ronaldo Loyola, especialista em gestão de pessoas e autor do livro “Inteligência Cênica – A Nova Soft Skill do Mundo Corporativo”, a verdadeira influência profissional nasce da combinação entre competência, comportamento e presença.

Pra farmar aura

Se você quer crescer na carreira e aumentar suas chances de promoção, veja algumas atitudes que realmente ajudam a construir uma reputação forte dentro das empresas.

1. Seja competente antes de parecer competente

Muitos profissionais investem energia na imagem, mas esquecem da entrega. No mundo corporativo, aparência profissional ajuda a abrir portas, mas quem mantém essas portas abertas são os resultados. Antes de pensar em visibilidade, certifique-se de que suas entregas são consistentes e geram valor.

Lembre-se: reputação sem resultado não se sustenta por muito tempo.

2. Cumpra prazos sem precisar ser cobrado

Pessoas promovidas costumam compartilhar uma característica: confiabilidade. Quando líderes sabem que você entrega o que promete, dentro do prazo combinado, sua credibilidade cresce naturalmente.

A confiança é uma das moedas mais valiosas dentro das organizações.

3. Aprenda a ouvir mais do que falar

Muita gente acredita que influência é sinônimo de falar bem. Não é. Os profissionais mais respeitados costumam fazer boas perguntas, escutar atentamente e compreender o contexto antes de emitir opiniões.

Saber ouvir demonstra maturidade, inteligência emocional e respeito pelas pessoas.

4. Construa presença sem ser arrogante

Existe uma diferença enorme entre presença e exibicionismo. Presença é transmitir segurança, clareza e equilíbrio. Arrogância é tentar chamar atenção o tempo todo.

Segundo Loyola, as pessoas mais influentes das empresas nem sempre são as que falam mais ou aparecem mais. São aquelas que geram confiança e fazem os outros quererem trabalhar ao seu lado.

5. Resolva problemas em vez de apenas apontá-los

Uma das primeiras coisas que líderes observam antes de promover alguém é a capacidade de encontrar soluções.

Profissionais que apenas identificam problemas se tornam dependentes da liderança. Já aqueles que apresentam alternativas e assumem responsabilidade ganham espaço e credibilidade.

Quem resolve problemas passa a ser visto como alguém pronto para desafios maiores.

6. Desenvolva inteligência emocional

O comportamento em momentos difíceis diz muito sobre o potencial de liderança de uma pessoa. Como você reage a críticas? Como lida com pressão? Como se comporta diante de conflitos?

A promoção muitas vezes não acontee apenas porque alguém teve bons resultados, mas porque demonstrou equilíbrio emocional para assumir responsabilidades maiores.

7. Trabalhe bem em equipe

Ninguém cresce sozinho dentro de uma organização. Líderes observam constantemente a capacidade de colaboração, respeito e construção de relacionamentos.

Profissionais que compartilham conhecimento, valorizam colegas e contribuem para um ambiente saudável costumam ser lembrados quando surgem novas oportunidades.

8. Tenha atitude de dono

Outro comportamento valorizado pelas lideranças é a chamada “atitude de dono”. Isso significa agir como alguém que se importa genuinamente com os resultados da empresa, em vez de apenas cumprir tarefas.

Pessoas com essa característica assumem responsabilidades, antecipam problemas, buscam melhorias e pensam no impacto de suas decisões.

“São profissionais que demonstram maturidade para dar o próximo passo na carreira”, explica Loyola.

No fim, aura é consequência

A ideia de “farmar aura” pode parecer uma brincadeira das redes sociais, mas ela traz uma reflexão interessante para o mundo do trabalho. A verdadeira aura profissional não nasce de autopromoção, mas da repetição de bons comportamentos ao longo do tempo.

Quem entrega resultados, constrói confiança, sabe se relacionar e demonstra inteligência emocional acaba sendo naturalmente visto como alguém preparado para assumir mais responsabilidades.

E é justamente nesse momento que as promoções costumam acontecer. Não porque a pessoa aprendeu a parecer melhor, mas porque se tornou melhor.