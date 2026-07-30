O ex-radialista João Antonio de Oliveira, conhecido como Tony Oliveira, morreu aos 78 anos na manhã desta quinta-feira (30), no Hospital Unimed, em Americana. Ele enfrentava um câncer na bexiga e não resistiu às complicações da doença.

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Muito conhecido e querido, Tony foi locutor e repórter esportivo em emissoras de Americana e Santa Bárbara d’Oeste. Aposentado da Bosch, também atuou como locutor nos Supermercados Pague Menos.

Tony Oliveira e família

Ele deixa esposa, duas filhas e três netos.

Fernanda Daniel | Novo Momento

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