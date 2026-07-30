O prefeito de Americana, Chico Sardelli, anunciou, nesta quinta-feira (30), o início das obras de recuperação asfáltica em toda a extensão da Rua Fernando Camargo, no Centro, em um total de 11,2 mil metros quadrados. A intervenção começa na noite desta quinta com a etapa de fresagem da via. O trabalho será realizado no período das 20h às 5h, com o objetivo de diminuir o impacto no trânsito.

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A recuperação da Fernando Camargo ocorre após a execução de melhorias na Avenida de Cillo, cujas obras estão previstas para serem concluídas também na noite desta quinta, de acordo com a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu).

Com recursos próprios da Prefeitura no valor de R$ 71 milhões, o Asfalto Novo representa o maior programa de recuperação asfáltica da história do município. Os serviços estão sendo realizados em ruas e avenidas que registram alto fluxo de veículos e apresentam maior necessidade de reparos, além de trechos que não recebem serviços de manutenção há mais tempo, alcançando aproximadamente 408 mil metros quadrados

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“A realização do programa Asfalto Novo está dotando Americana de uma infraestrutura asfáltica melhor para todos, com um investimento importante da Prefeitura para garantir mais segurança nas vias públicas. Diversos bairros já receberam as obras de recuperação do asfalto, e iniciaremos agora o serviço na Fernando Camargo, região central da cidade, promovendo a mobilidade urbana e a qualidade de vida da população”, afirmou o prefeito Chico Sardelli.

Na Avenida de Cillo, as melhorias abrangem o trecho entre o viaduto da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) e a Rua Fernando Camargo, em ambos os sentidos. Na sequência da execução do novo pavimento, a via receberá sinalização de solo, faixas de segurança e elevação dos poços de visita.

O secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves, destacou o avanço do Asfalto Novo no município. “As obras seguem em ritmo acelerado para agilizar as melhorias voltadas a toda população. As principais vias da cidade que têm um grande fluxo de veículos vão ser beneficiadas com o programa, promovendo a conservação das ruas e avenidas e a segurança dos motoristas e pedestres”, disse Adriano

A Prefeitura também mantém uma frente de trabalho na região do Jardim Nossa Senhora de Fátima. Após a conclusão das obras no bairro, as equipes seguirão para as regiões dos Cariobinha, São Manoel, São Vito, Vila Franciscangelis e Vila Dainese.