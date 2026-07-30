O vereador Marcelo Cury protocolou, na Câmara Municipal de Santa Bárbara d’Oeste, o Projeto de Lei nº 88/2026, que institui no Calendário Oficial de Eventos do Município o “Arraiá da Paróquia São Sebastião”, realizado anualmente no mês de julho, no Jardim Europa.

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De acordo com a proposta, o evento passará a integrar oficialmente o calendário municipal, enquanto o Poder Executivo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, poderá promover sua divulgação nos órgãos de comunicação da cidade e da região, com o objetivo de incentivar a participação popular e valorizar as tradições culturais e religiosas.

Na justificativa do projeto, o parlamentar destaca o sucesso da edição realizada entre os dias 17 e 19 de julho deste ano, que reuniu mais de 20 mil pessoas ao longo dos três dias de programação. Segundo o vereador, a festa marcou a retomada de um grande evento comunitário na Paróquia São Sebastião após cerca de dez anos, reunindo famílias e promovendo atividades religiosas, culturais e de lazer.

O texto também ressalta o trabalho desenvolvido pelo pároco Padre Cândido Aparecido Mariano, à frente da comunidade há pouco mais de dois anos, incentivando a participação dos fiéis e conduzindo ações de revitalização da igreja.

Cury apoia força da religião e economia

Além do aspecto cultural e religioso, Marcelo Cury afirma que o Arraiá contribuiu para a economia local, com geração de trabalho temporário, fortalecimento do comércio e ampla participação de voluntários. Para o vereador, o reconhecimento oficial da festa contribuirá para preservar a tradição e valorizar uma iniciativa que fortalece os vínculos comunitários.

O projeto será encaminhado às comissões permanentes da Câmara antes de seguir para apreciação em Plenário.