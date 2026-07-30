PNAB: Americana promove encontro Tira-Dúvidas para agentes culturais na próxima segunda

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A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, em parceria com o Conselho Municipal de Cultura, realiza na próxima segunda-feira (3), às 19h, o encontro Tira-Dúvidas para orientar agentes culturais, coletivos, entidades e demais interessados na participação dos editais da Política Nacional Aldir Blanc. O evento ocorre no auditório do Centro de Cultura e Lazer (CCL), localizado na Avenida Brasil, 1.293, no Jardim São Paulo.

As inscrições para três editais de fomento à cultura, que somam R$ 1,095 milhão em recursos voltados a projetos culturais, seguem abertas até o dia 25 de agosto. Publicados no Diário Oficial do Município na edição do último sábado (25), os editais estão disponíveis para consulta no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br), clicando no banner específico sobre o tema.

O objetivo do encontro é orientar a elaboração de propostas alinhadas à Política Nacional Aldir Blanc – Ciclo 2, promovendo impacto social por meio da difusão da produção artística e cultural. Durante o evento, a equipe técnica da pasta vai orientar os participantes sobre os editais nº 3/2026, que disponibiliza R$ 655 mil para a seleção de 17 projetos culturais; nº 4/2026, que destina R$ 360 mil para quatro projetos desenvolvidos por Pontos de Cultura; e nº 5/2026, que institui a premiação de quatro ações dos Pontos de Cultura, totalizando R$ 80 mil.

“A equipe da Secretaria de Cultura e Turismo está preparada para oferecer toda a orientação necessária durante esse Tira-Dúvidas. Trata-se de uma oportunidade única para que os artistas conheçam as diretrizes da política nacional e organizem suas inscrições com segurança”, afirmou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

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