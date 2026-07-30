O poder dos animais na qualidade de vida da terceira idade

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Para muitas pessoas, a presença dos animais de estimação transforma a rotina, cria motivos para levantar da cama e traz mais leveza aos dias. Na terceira idade, essa convivência pode representar uma importante fonte de companhia, acolhimento e conexão, ajudando a reduzir a sensação de isolamento e estimulando uma rotina mais ativa e significativa.

Em O velho e o cão, o escritor Fernando Machado mostra, pela perspectiva do cachorro Brown, que os laços mais profundos são construídos nos pequenos gestos, na presença constante e em um afeto que não exige nada em troca.

A relação entre um senhor e seu cão revela como a relação com um animal pode oferecer conforto, despertar memórias, incentivar novas experiências e transformar momentos simples em demonstrações de cuidado e amor.

Inspirados pela sensibilidade da obra, reunimos alguns benefícios que a convivência com animais pode proporcionar na terceira idade, destacando a contribuição para o bem-estar emocional e social.

Combate a solidão

Os animais de estimação oferecem companhia constante e ajudam a preencher o silêncio que, muitas vezes, acompanha o envelhecimento. Um olhar, uma caminhada ou um simples momento pode trazer conforto emocional e sensação de pertencimento. No livro, Brown demonstra que nem tudo precisa ser explicado: sentir e estar presente já basta.

Novo propósito para a rotina

Alimentar, passear, brincar e cuidar criam uma rotina saudável e despertam o sentimento de responsabilidade. Ter alguém que depende de você fortalece a autoestima e faz com que cada dia tenha um significado especial.

Estimula a saúde física

Mesmo pequenas atividades, como passeios diários ou brincadeiras, incentivam o movimento, ajudam na mobilidade e favorecem um estilo de vida mais ativo, benefícios importantes para quem deseja envelhecer com mais autonomia.

Fortalece a saúde emocional

O vínculo entre humanos e animais favorece a produção de hormônios ligados ao bem-estar, reduz o estresse e proporciona mais tranquilidade. O livro mostra que o afeto verdadeiro nasce da confiança, da convivência e da aceitação, mesmo diante das dificuldades enfrentadas por Brown ao longo de sua trajetória.

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