A Guarda Municipal de Americana (GAMA) recuperou, na tarde de quarta-feira (29), um carro com registro de furto que estava abandonado no bairro Monte Carlo.
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A ocorrência teve início após o Centro de Segurança e Inteligência (CSI) receber informações de moradores sobre um automóvel parado havia vários dias no cruzamento das ruas José Cometti e Henrique Basseto. A equipe foi acionada para averiguar a denúncia.
No local, os guardas localizaram um Renault Sandero Stepway, branco, com placas de Piracicaba, aberto, sem ocupantes, com o miolo da ignição danificado e apresentando diversas avarias. Durante consulta aos sistemas de segurança, foi confirmado que o veículo possuía registro de furto.
Com o apoio de outras equipes da corporação, foi realizado o registro da ocorrência e acionado o serviço de guincho para a remoção do automóvel até a Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Americana.
Carro levado para polícia
O veículo foi apresentado à autoridade policial, que registrou o Auto de Exibição e Apreensão, dando prosseguimento aos procedimentos para posterior devolução ao proprietário.
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