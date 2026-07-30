Prefeitura de Americana lança projeto Fisio Ativa 60+ com grupos de fisioterapia para idosos

Leia Mais notícias da cidade e região

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, lança o projeto Fisio Ativa 60+, que vai disponibilizar grupos de fisioterapia em sete unidades de saúde do município, voltados ao atendimento de pessoas idosas com 60 anos ou mais que apresentem fragilidade ou risco de fragilização. O objetivo é promover autonomia, independência e qualidade de vida para a população idosa por meio da fisioterapia baseada em movimento (cinesioterapia), reduzindo incapacidades e prevenindo quedas. As atividades dos grupos começam na próxima segunda-feira (3).

O Fisio Ativa 60+ vai utilizar o movimento como recurso terapêutico para manutenção e recuperação da funcionalidade da pessoa idosa, por meio de exercícios de fortalecimento muscular, treinos de equilíbrio, exercícios de mobilidade, treinos funcionais para atividades do dia a dia, atividades de prevenção de quedas, educação em saúde e promoção da independência funcional.

“Cuidar da população idosa é investir em mais qualidade de vida e dignidade. Com esse projeto, estamos ampliando o acesso a um atendimento especializado, que ajuda a preservar a autonomia das pessoas e permite que elas permaneçam ativas e independentes por mais tempo. É uma iniciativa que reforça o nosso compromisso com um envelhecimento mais saudável e com uma rede de saúde cada vez mais acolhedora”, destaca o prefeito de Americana, Chico Sardelli.

A iniciativa será complementar ao Vivendo com Exercício, projeto que leva saúde e bem-estar à população todos os dias por meio da prática regular de atividades físicas em grupo. Com o novo programa, a pessoa idosa passa a ter uma linha de cuidado integrada dentro da rede municipal, aumentando a resolutividade da Atenção Primária à Saúde e reduzindo a progressão da fragilidade dessas pessoas.

“O Fisio Ativa 60+ fortalece o cuidado que já realizamos com o Vivendo com Exercício, oferecendo um acompanhamento específico para quem apresenta algum grau de fragilidade. Assim, conseguimos atender diferentes necessidades dentro da Atenção Primária, com um trabalho planejado e contínuo. Nosso objetivo é contribuir para que esses idosos mantenham sua funcionalidade e tenham mais segurança para realizar as atividades do dia a dia”, explica o professor de Educação Física Tiago Volpi, coordenador do projeto.

As pessoas idosas interessadas em participar devem procurar a UBS (Unidade Básica de Saúde) ou ESF (Estratégia Saúde da Família) mais próxima da residência e manifestar interesse no grupo de fisioterapia. O paciente passará por uma avaliação de sua vulnerabilidade e, em seguida, por uma avaliação fisioterapêutica antes de ser inserido no grupo. Após a inclusão, ele será reavaliado periodicamente para acompanhamento da evolução funcional e recomendações.

“Todo o processo foi estruturado para que cada participante receba um acompanhamento individualizado, desde a avaliação inicial até as reavaliações periódicas. Isso permite monitorar a evolução funcional de cada idoso e ajustar as condutas sempre que necessário, garantindo um cuidado mais seguro e eficiente. Com esse acompanhamento contínuo, conseguimos atuar de forma preventiva e promover melhores resultados para os pacientes”, ressalta a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

O projeto contará com três fisioterapeutas atuando de forma descentralizada. A estimativa é que sejam registradas, por mês, 240 consultas fisioterapêuticas, 160 grupos e até 1.600 participações. Os locais do projeto serão os mesmos do Vivendo com Exercício, garantindo cobertura territorial, equidade no acesso e continuidade do cuidado.

“A organização do projeto em diferentes regiões da cidade amplia o acesso da população e fortalece a rede municipal de saúde. Com equipes atuando de forma descentralizada e metas de atendimento bem definidas, conseguimos oferecer um serviço próximo da comunidade, promovendo prevenção, reabilitação e cuidado contínuo. Esse é mais um passo para ampliar a oferta de serviços qualificados e tornar a Atenção Primária ainda mais resolutiva”, pontua o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

Dias e horários do Fisio Ativa 60+

• ESF Praia Azul: terça e quinta-feira, às 10h10 e às 11h30. Atende também pacientes da ESF Zanaga I e II, ESF Jardim Brasil e ESF São José

• UBS Jardim Guanabara: sexta-feira, às 8h e às 10h10. Atende também pacientes da UBS São Domingos

• UBS Ipiranga: terça e quarta-feira, às 8h e às 10h10

• UBS Jardim Boer: segunda e quarta-feira, às 8h e às 10h10. Atende também pacientes da UBS São Vito, UBS Cariobinha e ESF Jaguari

• UBS Liberdade: sexta-feira, às 8h e às 10h10. Atende também pacientes da UBS Gramado, UBS Dona Rosa e ESF Mário Covas

• UBS Parque das Nações: segunda e quinta-feira, às 8h e às 10h10

• UBS Jardim São Paulo: segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, às 8h e às 10h10. Atende também pacientes da UBS Mathiensen, ESF Alvorada e UBS Vila Galo

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP