DAE realiza 229 consertos de vazamentos de água em sete dias

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O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana realizou 229 reparos de vazamentos de água em diferentes pontos da cidade entre os dias 21 e 27 de julho. As ações fazem parte da Operação Perda Mínima, de redução de perdas de água na rede de distribuição, dentro do programa DAE em Ação pela Água.

Durante esse período, foram feitos 89 consertos de vazamentos em ruas (VAR), 56 em passeios (VAP) e 84 em cavaletes (VAZCAV), totalizando 229 atendimentos concluídos.

As equipes atuaram nos bairros Antônio Zanaga, Jardim Boa Vista, Campo Limpo, Catharina Zanaga, Centro, Chácara Machadinho, Cidade Jardim, Jardim Colina, Frezzarin, Iate Clube de Americana, Ind. Werner Plaas, Jardim Alvorada, Jardim Bertoni, Jardim Brasília, Jardim Brasil, Jardim da Balsa, Jardim da Paz, Jardim das Orquídeas, Jardim N. Sra. de Fátima,

Jardim N. Sra. do Carmo, Jardim Pacaembu, Jardim Progresso, Jardim Santa Eliza, Jardim Santana, Jardim Santarosa, Jardim São Paulo, Jardim São Sebastião, Jardim Villagio, Mário Covas, Vila Mathiensen, Jardim Mirandola, Jardim Mollon, Morada do Sol, Nielsen Ville, Nova Americana, Nova Carioba, Parque das Nações, Parque Universitário, Praia Azul, Praia dos Namorados, Residencial Jaguari, Salto Grande, São Domingos, São Manoel, Terramérica, Vila Bertini, Vila Jones e Vila Santo Antonio.

O DAE orienta que vazamentos sejam comunicados diretamente aos canais oficiais de atendimento: WhatsApp (19) 98100-4714 (todos os dias, das 8h às 22h), telefone 0800 012 3737 (todos os dias), site www.daeamericana.sp.gov.br, na opção “Protocolos Digitais”, ou presencialmente na sede da autarquia e nos postos de atendimento que funcionam nos bairros Parque Gramado, Antônio Zanaga, Praia Azul e Cidade Jardim.

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