O ex-prefeito de Americana Omar Najar (MDB) esteve esta terça-feira com o ex-presidente Michel Temer, capo do partido há décadas. Os dois não são candidatos este ano mas Temer chegou a ser cotado como nome para disputar com o presidente Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) como um candidato ‘minerva’.

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Ainda este mês, ON esteve com o prefeito de Campinas Dario Saadi (Republicanos) em almoço em Campinas. Dario é casado com a duas vezes postulante ao cargo de prefeita Giovana Fortunato (PDT). Mas ao NM, Omar disse que ele e Dario são amigos de longa data.

Omar e 2028

As caminhadas e visitas do ex-prefeito de Americana (2015-2020) podem fazer acender o alerta nos demais postulantes para 2028. O quarteto mais forte- além de Giovana, o vice-prefeito Odir Demarchi (PSD), o vereador campeão das urnas Jr Dias (PSD) e o ex-deputado Vanderlei Macris (PSD)- já começa a observar as caminhadas do veterano político.