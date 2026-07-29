Frio exige cuidados especiais com os pets e procura por itens de proteção dispara em Sumaré

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Com a queda nas temperaturas, os cuidados com os animais de estimação precisam ser redobrados. Embora cães e gatos sejam os primeiros lembrados neste período, aves e peixes também sofrem com o frio e necessitam de atenção para evitar problemas de saúde.

O aumento da preocupação dos tutores é percebido nas lojas especializadas. Na Agrosete, tradicional pet shop de Sumaré, as vendas de produtos voltados ao conforto térmico dos animais disparam nesta época do ano.

As vendas de casinhas e tocas para cães e gatos dobram durante os meses mais frios. A procura por camas, roupinhas e cobertores é ainda maior: as vendas desses itens chegam a quadruplicar em relação aos períodos de temperaturas mais elevadas.

Alan Maia, gerente da Agrosete, lembra que os peixes também exigem cuidados específicos no inverno. Para manter a água na temperatura adequada, a venda de aquecedores com termostato para aquários cresce cerca de 200% em comparação aos meses mais quentes. O equipamento ajuda a evitar oscilações térmicas que podem comprometer a saúde dos animais.

Outro reflexo da estação é o aumento na procura por suplementos nutricionais. Alan explica que muitos tutores recorrem a esses produtos por recomendação veterinária, já que é comum, durante o inverno, a ocorrência de gripes e outros problemas respiratórios em cães e gatos, além da redução da imunidade.

As aves também merecem atenção especial. Durante os dias frios, a recomendação é manter as gaiolas dentro de casa, protegidas do vento e das baixas temperaturas. “O tradicional banho de sol continua sendo importante para a saúde dos pássaros, mas deve ser realizado apenas quando não houver vento e em horários mais amenos”, afirma Alan.

Além de oferecer mais conforto, os cuidados preventivos ajudam a reduzir o risco de doenças típicas do inverno. Manter os animais aquecidos, oferecer alimentação adequada e seguir as orientações do médico-veterinário são medidas fundamentais para garantir o bem-estar dos pets durante toda a estação.

Para Alan, o aumento nas vendas dos produtos de inverno confirma uma conscientização cada vez maior dos tutores sobre a importância de adaptar os cuidados às mudanças de temperatura, beneficiando não apenas cães e gatos, mas também aves, peixes e outros animais de estimação.

Na Agrosete os tutores encontram um mix amplo e variado, com mais de 20 mil produtos para pets, aves, aquarismo e jardinagem. Além de Sumaré, há uma unidade em Hortolândia.

Em Sumaré, a Agrosete está localizada na Rua Dom Barreto, 650, Centro. Em Hortolândia, está na Rua Luís Camilo de Camargo, 204, Centro. Funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 8h às 13h.

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