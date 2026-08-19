Justiça Eleitoral promove ação para eleitorado 60+

Justiça Eleitoral paulista promove ação de cidadania para eleitorado 60+

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A Escola Judiciária Eleitoral Paulista (Ejep) do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) realiza terça-feira (18), às 10h30, ação educativa no Centro de Referência da Cidadania do Idoso (Creci), no centro da capital. A ação faz parte do programa “A Justiça Eleitoral vai até você! Voto60+”

A ação será interativa com treinamento e exibição das urnas eletrônicas e contará também com parte da exposição “Verdades Eletrônicas: Saiba Tudo sobre a Segurança da Urna”, que foi montada no espaço de exposições do TRE-SP em 2024 e 2025. Haverá a exibição de painéis que mostram “O Caminho do Voto” e “Cronologia da Urna”.

Os participantes poderão ainda tirar dúvidas sobre temas da Justiça Eleitoral e conhecer a plataforma “É Real, Tribunal? , que reúne informações e esclarecimentos sobre a urna eletrônica em linguagem simples, formas de identificar conteúdos potencialmente falsos e lesivos, além de acesso a páginas de checagens e ao sistema de denúncias da Justiça Eleitoral.

Participarão da ação os frequentadores do Centro de Referência, com faixa etária acima de 60 anos, e contará com um público aproximado de 20 pessoas.

Serviço:

Quando: terça-feira, 18 de agosto, às 10h30

Onde: Centro de Referência da Cidadania do Idoso (Creci)

Endereço: Rua Formosa, 215, Anhangabaú (Baixos do Viaduto do Chá)

Veículos interessados em cobrir o evento devem entrar em contato pelo e-mail: [email protected] e [email protected]

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