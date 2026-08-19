Americana realiza 500 inserções de Implanon em mutirão gratuito

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A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Saúde, realizou 500 inserções de Implanon, método contraceptivo de alta eficácia e longa duração disponível na rede municipal, durante o mutirão gratuito realizado no sábado (15), na UBS Vila Mathiensen, UBS Parque Gramado e ESF Jardim Brasil. A ação atendeu mulheres em idade reprodutiva, de 14 a 49 anos, e residentes em Americana.

Do total de dispositivos implantados, 200 foram destinados a pacientes de áreas vulneráveis atendidas pelas ESFs, que já aguardavam o agendamento da inserção, enquanto os outros 300 foram por livre demanda. Todas as participantes passaram por aferição de pressão, medição de peso e altura, consulta com enfermeira e teste de gravidez antes do procedimento. Após a inserção, elas saem com todas as informações essenciais para compreender o funcionamento do método em seu organismo.

Ao todo, Americana já realizou mais de 1,3 mil inserções desde que o método passou a ser oferecido no SUS. A iniciativa amplia o acesso a métodos modernos e altamente eficazes de prevenção da gravidez, especialmente na Atenção Primária à Saúde, diversificando as opções de planejamento reprodutivo disponíveis na rede pública.

A paciente Julia Panelli elogiou a realização do mutirão. “O procedimento foi muito tranquilo, não foi doloroso, só arde um pouco na parte da anestesia. Eu achei a ideia do mutirão muito boa, porque muita gente não tem acesso a esse tipo de procedimento. A gente economiza bastante, porque está há muito tempo tomando pílula, e também pela questão da prevenção. É muito importante ter essa iniciativa aqui na cidade”, comentou.

“Decidi colocar porque já tenho três filhos. Esse novo método é bastante eficaz e daqui três anos vou retornar para colocar novamente”, relatou a paciente Larissa. “Dói só um pouco a anestesia, de resto não senti nada. Foi muito tranquilo. Muda bastante coisa, a gente se preocupa tanto com anticoncepcional, é uma mudança radical na vida”, acrescentou Isabelle Ohana.

O Implanon é um implante subdérmico no formato de um pequeno bastão flexível, do tamanho de um palito de fósforo, inserido sob a pele do braço. A inserção é simples, rápida, com anestesia local e pode ser feita por médicos e enfermeiros capacitados. Considerado um contraceptivo reversível de longa duração (LARC), ele atua no organismo por até três anos, liberando pequenas doses contínuas do hormônio etonogestrel, com retorno rápido da fertilidade após a retirada.

“O mutirão foi uma oportunidade importante para ampliar o acesso das mulheres e agilizar um atendimento que já vinha sendo procurado na rede. Toda a equipe esteve preparada para oferecer um atendimento seguro, desde a avaliação antes do procedimento até as orientações após a inserção. É muito positivo poder levar essa opção de planejamento reprodutivo para cada vez mais mulheres de Americana”, avaliou a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

“Ampliar o acesso ao planejamento reprodutivo também é uma forma de cuidar da saúde e da qualidade de vida das mulheres. O resultado desse mutirão mostra a importância de oferecer diferentes opções na rede pública, com segurança e acompanhamento profissional. Vamos continuar trabalhando para fortalecer os serviços e garantir que a população tenha acesso a um atendimento cada vez mais completo”, ressaltou o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

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