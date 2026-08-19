Novo CAPS II será inaugurado nesta quarta no Jardim Europa

Novo CAPS II será inaugurado nesta quarta-feira no Jardim Europa

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A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste entrega, nesta quarta-feira (18), um novo espaço dedicado à Saúde Mental. O CAPS II (Centro de Atenção Psicossocial II) será inaugurado no Jardim Europa, em prédio que anteriormente abrigava a UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro e que passou por reforma para receber o serviço.

A nova unidade foi planejada pela Prefeitura para oferecer uma estrutura mais adequada aos usuários e às equipes, com ambientes destinados ao desenvolvimento das atividades do serviço. No total, foram investidos R$ 410 mil em obras, móveis e equipamentos.

O espaço conta com sala de coordenação, recepção, sala de enfermagem, sala de equipe, quatro consultórios, três salas para oficinas terapêuticas, sala de descanso, refeitórios para usuários e funcionários, banheiros acessíveis e farmácia.

A reforma incluiu revisão de telhado, calhas e vedações, regularização do piso com instalação de revestimento em porcelanato, reforma dos banheiros e adequações de acessibilidade, troca de portas, melhorias no refeitório e cozinha, reforma da farmácia, serviços elétricos, nova iluminação e pintura interna e externa.

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