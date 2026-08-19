Santa Bárbara Rock Fest terá arrecadação de leite em todos os dias do evento

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O Santa Bárbara Rock Fest 2026 terá uma ação solidária durante os três dias de evento, com arrecadação de leite longa vida destinada ao Fundo Social de Solidariedade de Santa Bárbara d’Oeste. As doações poderão ser feitas voluntariamente pelo público nas duas entradas do Complexo Usina Santa Bárbara, que contarão com pontos devidamente identificados para receber os produtos. O evento ocorre nos próximos dias 21, 22 e 23 de agosto.

Todo o leite arrecadado será posteriormente destinado a entidades assistenciais do município, contribuindo para o atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social. A iniciativa busca unir a programação cultural e musical do festival à solidariedade do público.

A arrecadação acontecerá durante todo o período de funcionamento do evento. Na sexta-feira (21), os portões do Complexo Usina Santa Bárbara serão abertos às 18 horas. No sábado (22) e no domingo (23), a abertura será às 12 horas. Os pontos de coleta estarão disponíveis nas duas entradas do complexo.

A doação de leite é voluntária e não é condição para acesso ao festival, que tem entrada gratuita.

Segundo o prefeito Rafael Piovezan, a iniciativa amplia o alcance social do Santa Bárbara Rock Fest e cria uma oportunidade para que o público contribua diretamente com entidades que atuam em benefício da população.

“O Rock Fest é um evento que reúne milhares de pessoas e movimenta toda a cidade, e queremos também transformar essa grande mobilização em solidariedade. Quem puder contribuir com um litro de leite estará ajudando diretamente entidades que fazem um trabalho importante junto às famílias de Santa Bárbara”, destacou o prefeito.

Para a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Fernanda Rizzo Piovezan, a arrecadação representa uma forma simples e voluntária de o público participar de uma ação que terá um grande impacto social.

“A proposta é aproveitar a união e a energia que o Rock Fest proporciona para incentivar também um gesto de solidariedade. Cada doação fará diferença e será encaminhada às famílias que mais precisam”, afirmou Fernanda.

Headliners

Nesta edição, o Santa Bárbara Rock Fest contará com Malvada e Angra no dia 21 de agosto, sexta-feira; Banda Malta, Supercombo, Di Ferrero e Fresno no dia 22, sábado; e Raimundos, CPM 22 e Detonautas no dia 23, domingo.

Além da programação musical, composta por 64 atrações divididas em seis palcos, o público poderá aproveitar a Vila do Rock, praça de alimentação, roda-gigante, tirolesa apresentada pelos Supermercados Pague Menos e a coleção oficial de produtos do festival, desenvolvida em parceria com a Vibes e inspirada na identidade visual do evento.

A 9ª edição do Santa Bárbara Rock Fest conta com a realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, via Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com apresentação do Supermercados Pague Menos, patrocínio de Cervejaria Schornstein, Denso e Maravilhas do Lar, apoio do Tivoli Shopping e do Comtur (Conselho Municipal de Turismo), media partner com a EPTV, Liberal, FM Gold 94.7 e Santa Bárbara FM e produção cultural da Xekmat Promoções e Eventos.

Todas as informações do evento estão disponibilizadas no site do evento (rockfestsbo.com).

Santa Bárbara Rock Fest 2026

Dias: 21, 22 e 23 de agosto

Local: Complexo Usina Santa Bárbara | Rua Aristeo Carlos Pereira, s/n, Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste

Entrada gratuita

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