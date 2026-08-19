O São Paulo avançou nas oitavas de final da Copa Sul-Americana após vencer o Bolívar-BOL por 3 a 1 na noite desta terça-feira (18). Jogando no MorumBIS, em São Paulo, Luciano, Calleri e Sabino garantiram a vaga, enquanto Asprilla descontou com um golaço, mas não evitou a eliminação.

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No primeiro confronto houve empate por 1 a 1 no Estádio Hernando Siles, na altitude de La Paz, na Bolívia.

São Paulo e Boca Jrs

Agora, o São Paulo encara o Boca Juniors-ARG nas quartas de final.

Em um duelo de muito controle, Dorival Júnior escalou um São Paulo ofensivo, com Iago se projetando ao ataque pelo lado esquerdo, enquanto Calleri e Luciano preenchiam a grande área adversária. Com bola, Newton recuava para a linha de zagueiros, para Buta e Artur agirem pelo corredor direito do campo.

Placar aberto – Com jogadas de efeito a partir da intermediária, Artur achou Iago, que escapou pela esquerda e encontrou Danielzinho infiltrando na defesa, para o volante cruzar e Luciano desviar pro gol de dentro da grande área, abrindo o placar no MorumBIS após uma grande jogada coletiva, com 18 minutos no relógio. O jogo esquentou quando Asprilla teve a camisa puxada por Danielzinho e revidou com uma cotovelada nas costas do são-paulino, gerando cartão mútuo após o chumbo trocado.

Aos 32, Danielzinho ajeitou bom passe para Iago sair na cara do goleiro, mas o lateral foi parado por Lampe, que evitou o segundo gol. A torcida ainda pediu o segundo cartão amarelo para Saavedra após uma entrada dura no meio-campista, mas a arbitragem deixou passar. Autor de um golaço na Bolívia, Melgar tentou deixar tudo igual chutando de fora, mas Rafael pegou.

O São Paulo voltou para a segunda etapa tentando dominar a posse da bola, mas sofreu diante de um Bolívar que brigava muito em busca do empate. Na saída errada dos bolivianos, Artur acelerou na intermediária e deu grande passe pra Luciano cortar o zagueiro e bater rasteiro, carimbando o pé da trave esquerda de Lampe. A resposta foi imediata. Patito Rodríguez saiu costurando pela intermediária e rolou para Asprilla soltar um canhão do meio da rua, acertando a gaveta de Rafael, aos 16 minutos, deixando tudo igual na capital paulista.

Logo aos 19, no entanto, Artur cobrou falta com cruzamento na grande área e Sabino cabeceou com desvio no braço de Echeverría. O árbitro precisou da ajuda do VAR para revisar o lance e assinalar o pênalti. Calleri foi para a cobrança e finalizou firme pra fazer 2 a 1, vencendo Lampe, que esperou o atacante escolher o lado, mas não alcançou a bola.

O Bolívar voltou da pausa para hidratação com três mudanças: Batallini, Ervin Vaca e Billy Arce para tornar o time mais ofensivo, mas os planos de Alejandro Restrepo não seguiram como o esperado. Dorival colocou Lucas Ramon no lugar do amarelado Buta, para renovar a lateral.

O terceiro gol são-paulino quase saiu após passe de calcanhar de Luciano e cruzamento perfeito de Calleri, mas Artur perdeu. Aos 31, mais uma vez Sabino apareceu venenoso na bola aérea, agora para desviar cruzamento de Artur na primeira trave e cravar o 3 a 1 no placar, sentenciando a classificação para enfrentar o Boca Juniors nas quartas de final.

O São Paulo volta a campo no domingo (23), visitando a Chapecoense na Arena Condá, às 18h30, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

(Com informações da FPF e imagens da Conmebol)

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