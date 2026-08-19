Santa Bárbara Rock Fest vai contar com linhas especiais de ônibus com tarifa zero

Prefeitura e Nova Via disponibilizam linhas especiais de ônibus com tarifa zero para o Santa Bárbara Rock Fest

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A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Diretoria de Gestão de Transporte Municipal, vinculada à Secretaria de Administração, e a empresa Nova Via disponibilizarão linhas especiais de ônibus com tarifa zero, com saída do Terminal Urbano, em diversos horários durante os três dias de Santa Bárbara Rock Fest.

O evento acontece nos dias 21, 22 e 23 de agosto (sexta-feira a domingo), no Complexo Usina Santa Bárbara, em Santa Bárbara d’Oeste, com entrada gratuita.

O embarque e desembarque serão feitos pela entrada da Rodovia Margarida das Graças Martins (SP-135), em frente ao letreiro do Complexo Usina Santa Bárbara. Para a ida, as linhas especiais de ônibus sairão do Terminal Urbano, no Centro, em horários definidos para cada dia com destino ao festival.

Os retornos ocorrerão após o término do último show de cada dia e serão organizados conforme a demanda, garantindo melhor atendimento aos usuários.

Saídas do Terminal:

Dia 21/8 (sexta-feira) – 17h, 18h, 19h, 20h, 21h e 22h

Dia 22/8 (sábado) – 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h, 19h, 20h, 21h e 22h

Dia 23/8 (domingo) – 11h, 12h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h, 19h, 20h, 21h e 22h

Retorno para os bairros:

2h15, na madrugada de sexta-feira (21) para sábado (22);

2h15, na madrugada do sábado (22) para domingo (23);

0h15, na madrugada do domingo (23) para segunda-feira (24)

Transporte adaptado

O Transporte Adaptado Municipal, também vinculado à Secretaria de Administração, poderá ser agendado por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida credenciadas no Município pelo telefone/WhatsApp (19) 3455-1000, de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas.

O credenciamento deve ser feito por meio do sistema 1DOC, no site da Prefeitura (www.santabarbara.sp.gov.br). Em caso de dúvida, o telefone/WhatsApp para contato também é o 3455-1000, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

Santa Bárbara Rock Fest 2026

O Santa Bárbara Rock Fest reunirá grandes nomes do rock nacional e 44 bandas independentes selecionadas entre um número recorde de 337 inscrições, além de 11 DJs no inédito Palco Vibes. Os headliners da 9ª edição são Angra, Malvada, Banda Malta, Supercombo, Di Ferrero, Fresno, Raimundos, CPM 22 e Detonautas.

O evento contará com seis palcos, Vila do Rock, praça de alimentação, roda-gigante, tirolesa apresentada pelos Supermercados Pague Menos e uma linha exclusiva de produtos oficiais desenvolvida em parceria com a Vibes.

A 9ª edição do Santa Bárbara Rock Fest é uma realização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, via Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, com apresentação do Supermercados Pague Menos, patrocínio da Cervejaria Schornstein, Denso e Maravilhas do Lar, apoio do Tivoli Shopping e do Comtur (Conselho Municipal de Turismo), media partner com a EPTV, Liberal, FM Gold 94.7 e Santa Bárbara FM e produção cultural da Xekmat Promoções e Eventos.

Serviço

Santa Bárbara Rock Fest 2026

Dias: 21, 22 e 23 de agosto

Local: Complexo Usina Santa Bárbara – Rua Aristeo Carlos Pereira, s/n, Residencial Dona Margarida, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita

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