Casos de raiva canina caem 98%, mas vacinação continua essencial

Casos de raiva canina caem 98%, mas vacinação de cães e gatos continua essencial

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O Brasil reduziu em 98% o número de casos de raiva canina em pouco mais de duas décadas. Segundo dados do Ministério da Saúde, foram registrados 635 casos em 2002, contra 13 em 2025. O resultado está relacionado à vacinação de cães e gatos, às ações de vigilância e ao controle de focos, mas não significa que a doença tenha deixado de representar um risco.

A raiva é uma doença viral que acomete mamíferos e apresenta letalidade próxima de 100%. Embora a circulação da variante do vírus associada a cães esteja controlada no país, o agente continua presente em ciclos silvestres, principalmente entre morcegos. Cães e gatos podem ter contato com esses animais e, em determinadas situações, participar novamente da cadeia de transmissão.

“Os números mostram que a vacinação funciona e foi fundamental para controlar a raiva no ciclo urbano. Mas o controle da doença não significa que o risco desapareceu. Enquanto houver circulação do vírus em animais silvestres, cães e gatos continuam precisando estar protegidos”, explica Vinícius Rodrigues, médico veterinário na WeVets, maior grupo de saúde veterinária do Brasil.

A cobertura vacinal também mostra que ainda há espaço para ampliar a proteção. Em 2025, a vacinação antirrábica de cães e gatos alcançou 78% de cobertura nacional, segundo o Ministério da Saúde. A meta utilizada nas campanhas é de pelo menos 80% da população estimada. A cobertura elevada é considerada uma das principais estratégias para impedir a reintrodução da variante canina e manter a doença sob controle.

A vigilância permanece necessária. Entre 2015 e 2026, foram registrados 270 casos de raiva em cães e gatos no Brasil. Do total, 205 ocorreram em cães domésticos. Até junho de 2026, seis casos haviam sido registrados no país, todos associados a variantes de animais silvestres.

Para os tutores, a recomendação é manter a vacinação antirrábica dentro do calendário de cuidados do pet e conferir regularmente a carteira de vacinação. A indicação da primeira dose e dos reforços deve considerar a idade, o histórico de imunização e as condições de saúde de cada cão ou gato.

“É comum que o tutor associe a vacina antirrábica apenas às campanhas públicas, mas ela precisa fazer parte do acompanhamento preventivo do pet. Na consulta, o médico-veterinário consegue verificar se a vacinação está atualizada e orientar o melhor momento para cada dose”, afirma o especialista da WeVets.

O contato com morcegos também merece atenção. Mesmo um pet que vive exclusivamente dentro de casa pode eventualmente entrar em contato com um animal silvestre que tenha acesso ao ambiente doméstico. Por isso, diante de qualquer contato suspeito, o tutor deve evitar manipular o animal e procurar orientação veterinária e dos serviços de vigilância em saúde.

A queda de 98% nos casos de raiva canina mostra o impacto das políticas de vacinação e vigilância no controle da doença. Para a WeVets, manter cães e gatos imunizados é uma medida de proteção individual e coletiva, que ajuda a preservar os avanços obtidos no controle da raiva no país.

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