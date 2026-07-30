Circuito Hip Hop recebe rapper Rincon Sapiência no próximo domingo (2)

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O rapper Rincon Sapiência é a atração principal da próxima edição do Circuito Hip Hop, que será realizada no próximo domingo (2), a partir das 15 horas, no CEU das Artes, em Santa Bárbara d’Oeste. Com entrada gratuita, o evento reunirá música, dança, moda e batalhas de rima, fortalecendo a cultura urbana e valorizando artistas e movimentos ligados ao hip hop.

Um dos principais nomes do rap nacional, Rincon Sapiência sobe ao palco às 20 horas. O artista acaba de lançar seu terceiro álbum de estúdio, trabalho que coloca a identidade e a vivência do corpo preto no centro da narrativa. Com 17 faixas, o disco transita por diferentes sonoridades, como rap, música eletrônica, samba, dancehall, afrobeats, funk e reggae, reafirmando a proposta do músico de ampliar os horizontes do gênero sem perder a conexão com suas origens.

Além do show de Rincon Sapiência, o público poderá acompanhar uma programação diversificada ao longo da tarde. Às 15 horas, o evento começa com o set da DJ Gabry. Na sequência, às 16 horas, acontece o pocket show de Felipy Frost. Às 17 horas, a tradicional Batalha de Rima será comandada por DJ Gabry e, às 17h40, haverá desfile com produção de Laisla e apresentação do Female Group, com trilha de DJ Helena.

O Circuito Hip Hop será realizado no CEU das Artes, localizado na Rua Argeu Egídio dos Santos, 100, no Planalto do Sol II. A realização é da Saint 7even Produtora e da Batalha do CEU, com correalização da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. O evento tem gestão e produção da APAA (Associação Paulista dos Amigos da Arte), com apoio institucional do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas.

Programação

15h – Set DJ Gabry

16h – Pocket Show com Felipy Frost

17h – Batalha de Rima com DJ Gabry

17h40 – Desfile com produção de Laisla e apresentação do Female Group, com DJ Helena

20h – Rincon Sapiência

Serviço

Circuito Hip Hop

Data: 2 de agosto (domingo)

Horário: A partir das 15 horas

Local: CEU das Artes – Rua Argeu Egídio dos Santos, 100 – Planalto do Sol II

Entrada gratuita

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