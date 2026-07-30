Peeling é a saída? Quem convive com marcas de acne ou outras manchas na pele sabe que investir em cremes e manter uma rotina de skincare nem sempre é suficiente para conquistar um tom mais uniforme. Em meio à correria do dia a dia, muitas pessoas também buscam alternativas que não exijam afastamento do trabalho ou dos compromissos. Por isso, os procedimentos estéticos não invasivos têm ganhado destaque por aliarem praticidade, menor tempo de recuperação e benefícios como o refinamento da textura e a uniformização do tom.

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Esse movimento acompanha a expansão do setor.

De acordo com a Mordor Intelligence (2026), o mercado global de tecnologias estéticas não invasivas foi estimado em US$ 44,65 bilhões em 2026 e deve alcançar US$ 67,29 bilhões até 2031, com crescimento anual de 8,55%.

Segundo Tálona Nayla de Marco, coordenadora técnica da LypeDepyl, rede especializada em depilação a laser e despigmentação de tatuagens e sobrancelhas, a exposição ao sol exerce influência direta no surgimento e no escurecimento de manchas, tornando o inverno um período mais favorável para investir em tratamentos de renovação.

“A radiação ultravioleta estimula a produção de melanina, pigmento responsável pela cor da pele. Quando essa produção ocorre em excesso, podem surgir novas manchas ou haver o escurecimento das já existentes. Nos meses mais frios, a menor incidência de radiação solar e o menor tempo de exposição ajudam a minimizar esse risco, favorecendo uma recuperação mais segura”, explica.

Entre os tratamentos mais procurados durante a estação está o Peeling de Hollywood. A seguir, a especialista apresenta cinco benefícios da técnica para quem deseja suavizar manchas e conquistar uma aparência mais uniforme.

Peeling e 5 dicas

Uniformiza o tom da pele

Promove a renovação da camada superficial da pele, contribuindo para suavizar manchas leves, marcas de acne e deixar o tom mais uniforme. “A renovação celular favorece mais luminosidade e viço, principalmente quando o protocolo é associado aos cuidados indicados para cada paciente”, ressalta.

Estimula a renovação celular

A combinação entre a máscara de carbono e o laser estimula o processo natural de renovação celular, favorecendo a substituição das células antigas por novas e proporcionando uma pele mais viçosa e revitalizada. “Esse processo contribui para um tecido cutâneo mais saudável e também favorece a absorção dos ativos aplicados após a sessão, potencializando os cuidados realizados em casa”, afirma.

Melhora a textura

A técnica ajuda a reduzir asperezas, minimizar a aparência dos poros e suavizar pequenas irregularidades, proporcionando uma textura mais uniforme. “Ao estimular a renovação da pele, o procedimento deixa a região mais macia ao toque e com aspecto mais saudável”, destaca a especialista.

Estimula a produção de colágeno

A ação do laser aquece as camadas da pele e estimula a produção natural de colágeno, proteína responsável pela firmeza e sustentação. “Esse estímulo contribui para uma pele mais firme, com melhor elasticidade e aspecto rejuvenescido ao longo do tratamento”, explica.

Potencializa a absorção dos dermocosméticos

Após o tratamento, a pele tende a responder melhor aos produtos indicados pelo profissional, favorecendo a absorção de hidratantes, antioxidantes e outros dermocosméticos. “Isso potencializa os benefícios da rotina de skincare, contribuindo para uma aparência mais saudável, luminosa e bem cuidada”, reforça.

A profissional ainda ressalta que alcançar bons resultados depende não apenas da técnica, mas também da escolha de uma clínica de confiança e da continuidade dos cuidados diários. “Antes de iniciar, é fundamental procurar um local que siga todas as normas de segurança e conte com profissionais capacitados para realizar uma avaliação individualizada. Depois do procedimento, manter uma rotina de limpeza, hidratação e uso diário de protetor solar contribui para prolongar os benefícios, reduzir o risco de novas manchas e preservar a saúde da pele”, conclui.