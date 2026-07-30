Americana terá programação especial da campanha Agosto Lilás pelo fim da violência contra a mulher

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A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), preparou uma programação especial voltada à campanha Agosto Lilás. Em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM) e o Programa Americana por Elas, serão promovidas diversas ações de conscientização pelo fim da violência contra a mulher.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, destacou a diversidade da programação para a mobilização de todos os públicos. “As atividades vão envolver a população em geral, com foco na prevenção e combate à violência contra a mulher. No Agosto Lilás, as ações serão intensificadas para a discussão da temática, para que todos tenham a oportunidade de participar, reforçando e fortalecendo os vínculos de respeito, empatia e garantia de direitos”, disse Juliani.

A programação começa neste sábado (1º), das 9h às 13h, com ações do Mutirão Nacional de Reconhecimento e Investigação de Paternidade “Meu Pai Tem Nome – Um gesto que transforma histórias”, promovido pelo Conselho Nacional das Defensoras e Defensores Públicos-Gerais (Condege), em parceria com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, com apoio da Prefeitura de Americana.

As inscrições podem ser feitas até esta quinta-feira (30), por meio de formulário on-line disponível no site www.defensoria.sp.def.br. O atendimento gratuito será realizado na sede do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), na Rua Antônio Feliciano Castilho, nº 594, Vila Louricilda.

Ao longo do mês, serão realizados Seminário do Protocolo de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, Fórum Agosto Lilás, Encontro inspirado no livro “Assim que Acaba”, capacitação, palestras, panfletagem, distribuição de materiais em alusão à campanha Agosto Lilás, entre outras atividades.

A programação completa pode ser consultada no banner do Agosto Lilás no site da Prefeitura, disponível na página inicial, em www.americana.sp.gov.br.

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