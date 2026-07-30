 E-commerces registraram quase 90 mil tentativas de fraude no período do Dia dos Pais de 2025, aponta estudo da Serasa Experian 

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E-commerces registraram quase 90 mil tentativas de fraude no Dia dos Pais

O período que antecedeu o Dia dos Pais de 2025 acende um alerta para consumidores e empresas no comércio eletrônico brasileiro. Segundo levantamento inédito da Serasa Experian, primeira e maior datatech do Brasil e líder em soluções antifraude, foram registradas quase 90 mil (87.557) tentativas de fraude em e-commerces entre 27 de julho e 10 de agosto, os quinze dias que antecederam a data comemorativa. O dado equivale a aproximadamente 6 mil ocorrências por dia ou uma tentativa a cada 15 segundos.

O volume representou quase 4% de todas as tentativas de fraude registradas ao longo de 2025, reforçando como datas comemorativas de grande apelo comercial podem ser exploradas or criminosos, que se aproveitam do aumento das compras online, da busca por promoções e da urgência dos consumidores na escolha de presentes. O risco de fraude observado no período foi de 1,1%, o que significa que, a cada 100 transações analisadas no comércio eletrônico, pouco mais de uma apresentou indícios de tentativa de fraude.

“Datas comemorativas movimentam o varejo digital e criam oportunidades importantes para empresas e consumidores, mas também aumentam a exposição a golpes e fraudes. Os fraudadores costumam se aproveitar do maior volume de acessos, da pressa na compra e da busca por ofertas para tentar burlar sistemas de segurança. Por isso, a prevenção precisa estar presente em toda a jornada, da identificação do usuário à aprovação da transação”, afirma o Diretor de Autenticação e Prevenção à Fraude da Serasa Experian, Rodrigo Sanchez.

Além do volume de ocorrências, o levantamento mostra que as tentativas fraudulentas apresentaram valor médio mais alto do que as compras legítimas. O ticket médio das fraudes foi de R$ 989,83, enquanto o das transações legítimas ficou em R$ 547,53. A diferença indica que as tentativas de fraude tiveram valor 80,8% maior.

Veja dicas da Serasa Experian para consumidores evitarem fraudes em compras online:

• Desconfie de ofertas com preços muito abaixo da média do mercado;

• Verifique se o site ou aplicativo pertence, de fato, à loja oficial;

• Evite clicar em links recebidos por SMS, e-mail, aplicativos de mensagem ou redes sociais;

• Confira a reputação da loja antes de inserir dados pessoais ou bancários;

• Use cartões virtuais para compras online sempre que possível;

• Não compartilhe senhas, códigos de autenticação ou dados de cartão;

• Monitore seu CPF com frequência para identificar movimentações suspeitas.

Confira recomendações para empresas reforçarem a segurança digital:

• Invista em soluções de prevenção à fraude em camadas;

• Combine análise cadastral, autenticação, biometria, validação documental e inteligência de dispositivos;

• Monitore comportamentos suspeitos ao longo de toda a jornada de compra;

• Revise regras antifraude antes de datas comemorativas e períodos de maior fluxo;

• Reduza fricções para clientes legítimos sem abrir mão da segurança;

• Use dados e tecnologia para antecipar riscos e proteger transações em tempo real.
 

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Serasa Experian

A Serasa Experian é a primeira e a maior Datatech do Brasil. Líder em soluções de inteligência para análise de riscos e oportunidades, com foco nas jornadas de crédito, autenticação e prevenção à fraude. Com tecnologia de ponta, inovação e os melhores talentos, transforma a incerteza do risco na melhor decisão, ajudando pessoas a realizarem seus sonhos e empresas de todos os portes e segmentos a prosperarem.

Criada em 1968, a Serasa passou a fazer parte da Experian Company em 2007, empresa global com matriz em Londres. Atualmente, é responsável por mais de 6,5 milhões de consultas diárias sobre empresas e consumidores e protege mais de 2,2 bilhões de transações comerciais todos os anos.

Empodera consumidores com educação financeira, facilitando o acesso a crédito justo. Ajuda empresas de todos os portes e segmentos a tomar melhores decisões, em diversas frentes para: encontrar novos clientes, gerenciar os atuais com mais eficiência, conceder crédito ou vender a prazo com segurança, cumprir normas ESG, autenticar seus clientes e prevenir fraude e, ainda, cobrá-los no momento ideal, sem impactar o relacionamento.

Com o propósito de criar um futuro melhor para todos ampliando oportunidades para pessoas e empresas, capacita pessoas na área de tecnologia e impulsiona pequenos negócios e startups de impacto social por meio de programas próprios e gratuitos. É reconhecida pela Top Employers Institute e pelo GPTW como uma das melhores empresas para trabalhar. Também é a empresa de serviços mais inovadora do país, certificada pelo Prêmio Valor Inovação Brasil.

Experian

 

A Experian é uma datatech global que impulsiona oportunidades para pessoas e empresas em todo o mundo. A companhia atua na redefinição das práticas de crédito, na identificação e prevenção de fraudes, na simplificação da área da saúde e no desenvolvimento de soluções de marketing digital, além de gerar insights aprofundados para o mercado automotivo por meio da combinação única de dados, analytics e software. Também apoia milhões de pessoas na conquista de seus objetivos financeiros, ajudando-as a economizar tempo e dinheiro.

A empresa opera em diversos mercados, como serviços financeiros, saúde, automotivo, agronegócio e seguros, entre outros, e investe continuamente em profissionais talentosos e em tecnologias avançadas para liberar o poder dos dados e impulsionar a inovação.

Com sede corporativa em Dublin, na Irlanda, a Experian plc integra o índice FTSE 100 e está listada na Bolsa de Valores de Londres (EXPN). A companhia conta com cerca de 25.200 colaboradores em 33 países. Para mais informações, acesse experianplc.com.

 

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