E-commerces registraram quase 90 mil tentativas de fraude no Dia dos Pais

O período que antecedeu o Dia dos Pais de 2025 acende um alerta para consumidores e empresas no comércio eletrônico brasileiro. Segundo levantamento inédito da Serasa Experian, primeira e maior datatech do Brasil e líder em soluções antifraude, foram registradas quase 90 mil (87.557) tentativas de fraude em e-commerces entre 27 de julho e 10 de agosto, os quinze dias que antecederam a data comemorativa. O dado equivale a aproximadamente 6 mil ocorrências por dia ou uma tentativa a cada 15 segundos.

O volume representou quase 4% de todas as tentativas de fraude registradas ao longo de 2025, reforçando como datas comemorativas de grande apelo comercial podem ser exploradas or criminosos, que se aproveitam do aumento das compras online, da busca por promoções e da urgência dos consumidores na escolha de presentes. O risco de fraude observado no período foi de 1,1%, o que significa que, a cada 100 transações analisadas no comércio eletrônico, pouco mais de uma apresentou indícios de tentativa de fraude.

“Datas comemorativas movimentam o varejo digital e criam oportunidades importantes para empresas e consumidores, mas também aumentam a exposição a golpes e fraudes. Os fraudadores costumam se aproveitar do maior volume de acessos, da pressa na compra e da busca por ofertas para tentar burlar sistemas de segurança. Por isso, a prevenção precisa estar presente em toda a jornada, da identificação do usuário à aprovação da transação”, afirma o Diretor de Autenticação e Prevenção à Fraude da Serasa Experian, Rodrigo Sanchez.

Além do volume de ocorrências, o levantamento mostra que as tentativas fraudulentas apresentaram valor médio mais alto do que as compras legítimas. O ticket médio das fraudes foi de R$ 989,83, enquanto o das transações legítimas ficou em R$ 547,53. A diferença indica que as tentativas de fraude tiveram valor 80,8% maior.

Veja dicas da Serasa Experian para consumidores evitarem fraudes em compras online:

• Desconfie de ofertas com preços muito abaixo da média do mercado;

• Verifique se o site ou aplicativo pertence, de fato, à loja oficial;

• Evite clicar em links recebidos por SMS, e-mail, aplicativos de mensagem ou redes sociais;

• Confira a reputação da loja antes de inserir dados pessoais ou bancários;

• Use cartões virtuais para compras online sempre que possível;

• Não compartilhe senhas, códigos de autenticação ou dados de cartão;

• Monitore seu CPF com frequência para identificar movimentações suspeitas.

Confira recomendações para empresas reforçarem a segurança digital:

• Invista em soluções de prevenção à fraude em camadas;

• Combine análise cadastral, autenticação, biometria, validação documental e inteligência de dispositivos;

• Monitore comportamentos suspeitos ao longo de toda a jornada de compra;

• Revise regras antifraude antes de datas comemorativas e períodos de maior fluxo;

• Reduza fricções para clientes legítimos sem abrir mão da segurança;

• Use dados e tecnologia para antecipar riscos e proteger transações em tempo real.