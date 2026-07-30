A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) investiga a morte de um recém-nascido em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O casal Larissa Monteiro da Costa, de 22 anos, e Bruno Lucas Ribeiro da Silva, de 29 anos, preso no último sábado (25), confessou em depoimento ter matado o bebê logo após o parto.

Embora ambos tenham admitido que a criança morreu por asfixia, cada um apresentou uma versão diferente sobre quem praticou diretamente o crime. Vídeo do depoimento completo dos dois foi publicado pelo portal Metrópoles.

Na terça-feira (28), a Justiça do Rio de Janeiro converteu a prisão em flagrante dos dois em prisão preventiva.

O que disse a mãe durante o depoimento?

Segundo o depoimento prestado à Polícia Civil, Larissa afirmou que nunca quis ficar com a criança e que já havia manifestado essa decisão durante a gestação.