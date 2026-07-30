Concurso grande- O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE SP) publicou o edital para o cargo de Auditor, oferecendo 50 vagas imediatas de nível superior para contratação direta, além da formação de cadastro de reserva.

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As oportunidades contemplam seis especialidades: Engenharia Civil (12 vagas), Direito (10 vagas), Ciências Contábeis (11 vagas), Ciências Econômicas (10 vagas), Tecnologia da Informação (5 vagas) e Ciências Atuariais (2 vagas). Organizado pela Fundação Vunesp, o concurso oferece remuneração inicial de R$20.940,00.



O concurso é considerado um dos mais atrativos entre as carreiras de controle e fiscalização. Segundo Vítor Kesseler, coordenador do Gran Concursos, os atrativos financeiros e a estrutura da carreira do TCE SP colocam a seleção em destaque no cenário nacional.

As inscrições acontecem até o dia 11 de agosto no site oficial da Vunesp. Para participar, é preciso pagar uma taxa de R$115,00. O processo seletivo conta com prova objetiva e prova discursiva, previstas para o dia 11 de outubro. A primeira terá 80 questões de múltipla escolha, sendo 20 de conhecimentos gerais e 60 de conhecimentos específicos. Para avançar no concurso, o candidato precisa acertar, no mínimo, 12 questões de conhecimentos gerais e 36 de conhecimentos específicos.

Segunda etapa do concurso

Já a segunda traz um estudo de caso com duas questões para avaliar fatores como conteúdo técnico, clareza, coerência, capacidade de argumentação, fundamentação, organização de texto e correção gramatical. Segundo o especialista do Gran Concursos, o candidato pode esperar uma situação prática, como uma licitação descrita na questão, na qual precisará identificar as fragilidades, inconsistências e problemas do processo.



“Estudar conhecimentos gerais é muito importante, assim como se preparar para a discursiva. Por isso, cuidado para não focar só nos conhecimentos específicos. Muitas vezes, o candidato vai muito bem nas específicas, mas fica de fora por não atingir o mínimo exigido na parte geral”, comenta Vitor.

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