A Costa Cruzeiros está com uma oportunidade única para quem deseja viajar pelo Mediterrâneo no final deste ano e início de 2027. A companhia marítima oferece até R$ 1.500 de desconto em saídas selecionadas a bordo do Costa Toscana, o maior e mais moderno navio da Costa, com embarques nas cidades italianas de Savona e Civitavecchia (Roma), entre novembro de 2026 e fevereiro de 2027.

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O hóspede garante um desconto de até R$ 1.000 (R$ 500 para o 1ª hóspede e R$ 500 para o 2º hóspede) ao optar pela cabine interna; ou um desconto de até R$ 1.500 (R$ 750 para o 1º hóspede e R$ 750 para o 2º hóspede) ao adquirir cabine externa ou cabine com varanda nas tarifas MyCruise e All Inclusive. O benefício já está em vigor e é válido para reservas realizadas até o dia 30 de agosto e limitada a 40 cabines por saída, o que ocorrer primeiro. A promoção não contempla grupos.