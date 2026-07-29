A Costa Cruzeiros está com uma oportunidade única para quem deseja viajar pelo Mediterrâneo no final deste ano e início de 2027. A companhia marítima oferece até R$ 1.500 de desconto em saídas selecionadas a bordo do Costa Toscana, o maior e mais moderno navio da Costa, com embarques nas cidades italianas de Savona e Civitavecchia (Roma), entre novembro de 2026 e fevereiro de 2027.
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O hóspede garante um desconto de até R$ 1.000 (R$ 500 para o 1ª hóspede e R$ 500 para o 2º hóspede) ao optar pela cabine interna; ou um desconto de até R$ 1.500 (R$ 750 para o 1º hóspede e R$ 750 para o 2º hóspede) ao adquirir cabine externa ou cabine com varanda nas tarifas MyCruise e All Inclusive. O benefício já está em vigor e é válido para reservas realizadas até o dia 30 de agosto e limitada a 40 cabines por saída, o que ocorrer primeiro. A promoção não contempla grupos.
A campanha abrange cruzeiros para quem deseja celebrar o Natal a bordo ou iniciar o ano de 2027 viajando pelo mar do Mediterrâneo. O roteiro natalino a bordo do Costa Toscana tem embarque em Savona, no dia 19 de dezembro de 2026, e visita os destinos de Marselha, Barcelona, Palma de Maiorca, Palermo e Civitavecchia (Roma) antes do desembarque no dia 26 de dezembro.
Para quem pretende viajar nas primeiras semanas de 2027, os cruzeiros na promoção têm embarque em Civitavecchia (Roma) nos dias 08, 15 e 22 de janeiro e passam por cidades na França, na Espanha e na Itália. Todos os roteiros mencionados têm duração de sete noites.
“O Mediterrâneo continua sendo um dos destinos internacionais mais desejados pelos brasileiros, e esta campanha torna essa experiência ainda mais atrativa e acessível. Nosso objetivo é incentivar os hóspedes a planejarem sua próxima viagem, aproveitando essa condição diferenciada para embarcar em um dos navios mais inovadores da nossa frota e explorar alguns dos destinos mais icônicos da Europa”, afirma Ruy Ribeiro, Diretor Comercial da Costa Cruzeiros no Brasil.
As viagens promocionais a bordo do Costa Toscana podem ser adquiridas em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito pelo site Costa Cruzeiros e portal Costa Extra, exclusivo para agências de viagens.
Saiba mais sobre o Costa Toscana
O Costa Toscana combina inovação, sustentabilidade e uma ampla oferta de lazer, entretenimento e gastronomia. O navio reúne 2.663 cabines distribuídas em 19 decks e uma infraestrutura completa de lazer com 4 piscinas (sendo uma coberta e um deck de piscina privativa para hóspedes da suíte), 4 jacuzzis com borda infinita e um parque aquático com 3 toboáguas. O navio conta ainda com a passarela elevada Volare Skywalk a 65 metros de altura, campo poliesportivo, as áreas infantis Squok Baby Area, Squok Club e Teen Zone, além de entretenimento noturno em 2 teatros de alta tecnologia, um cassino e a Galleria Shops.
Para o bem-estar, há o Solemio Spa de 4.500 m² com piscina de talassoterapia, sauna, banho turco, sala de neve e 16 salas de tratamento, além de uma academia exclusiva. A experiência gastronômica se destaca com 17 restaurantes e 16 bares; entre os restaurantes, são 8 principais incluídos na tarifa 9 restaurantes de especialidades, como o Archipelago,, Teppanyaki, Sushino at Costa e Pizzeria Pummid’Oro. O navio conta ainda com 16 bares, incluindo o Campari Bar, Aperol Spritz Bar, Nutella at Costa, Gelateria Amarillo e Caffè Vergnano 1882.
Sobre a Costa Crociere
A Costa Cruzeiros é uma empresa italiana com sede em Gênova, que faz parte da Carnival Corporation & plc, o maior grupo de cruzeiros do mundo. Há mais de 75 anos, os navios da Costa percorrem os mares do mundo, levando hóspedes a cerca de 200 destinos diferentes, a serem descobertos por meio de experiências únicas, tanto a bordo quanto em terra. Atualmente, a frota da Costa consiste em 9 navios, todos com bandeira italiana, navegando pelo Mediterrâneo, Norte da Europa, Caribe, América Central, América do Sul e Emirados Árabes Unidos, além de oferecer cruzeiros “Volta ao Mundo” e “Grandes Cruzeiros”, para visitar diferentes continentes em uma única viagem.
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