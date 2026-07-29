IPCA-15 reforça expectativa de corte de juros e impulsiona mercados

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O mercado brasileiro encontrou um raro alinhamento de fatores positivos nesta terça-feira. O IPCA-15 veio abaixo das expectativas, reforçando a percepção de que a inflação começa a perder intensidade justamente quando já orbitava perigosamente próxima ao teto da meta. O resultado fortaleceu a leitura de que o Banco Central poderá iniciar um ciclo de flexibilização monetária nos próximos meses, impulsionando o Ibovespa enquanto o dólar recuava para a região de R$ 5,12. O mercado não compra o presente. Compra o próximo capítulo.

No cenário internacional, Estados Unidos e Irã voltaram ao centro das atenções. Apesar da retórica dura de Teerã, as negociações indiretas seguem avançando por meio de Omã, enquanto Washington busca reduzir tensões no Oriente Médio. A simples possibilidade de redução dos conflitos foi suficiente para provocar uma forte queda do petróleo, com o Brent recuando 4,83% e o WTI mais de 4%. A guerra movimenta exércitos. A expectativa de paz movimenta bilhões.

A queda do petróleo rapidamente alterou a dinâmica de diversos setores globais. Empresas consumidoras de energia tendem a ganhar competitividade, enquanto produtores enfrentam pressão sobre margens. No Brasil, companhias ligadas à cadeia de combustíveis permanecem sob os holofotes. O Citi elevou o preço-alvo da Vibra para R$ 40, sustentando a tese de expansão de margens e ganho de participação de mercado. Nem toda queda de preço destrói valor. Algumas apenas redistribuem vencedores.

Nos Estados Unidos, o governo Trump prepara novas restrições à importação de robôs e inversores com foco direto na China. A disputa tecnológica continua substituindo antigas guerras comerciais e reforça a reorganização das cadeias globais de produção. Empresas precisarão decidir entre eficiência e geopolítica, uma escolha que, até poucos anos atrás, simplesmente não existia. Hoje, até a tecnologia precisa de passaporte.

Na Europa, os balanços corporativos seguem mostrando resiliência. Vodafone entregou crescimento operacional consistente, expansão de receita e melhora de margem, enquanto a AstraZeneca voltou a demonstrar a força de seus segmentos de oncologia e doenças raras, compensando perdas importantes em medicamentos maduros. O investidor inteligente procura empresas capazes de crescer mesmo quando o cenário não ajuda. Bonança qualquer gestão atravessa.

No mercado brasileiro, a temporada de resultados começa a desenhar um quadro relativamente construtivo. A JSL apresentou crescimento operacional, melhora na desalavancagem e manutenção da disciplina financeira, enquanto BTG Pactual e B3 chegam à divulgação de resultados cercados por expectativas de resiliência, sustentadas pela diversificação de receitas e pela expansão dos negócios ligados ao crédito e à renda fixa. Empresas fortes não dependem de um único vento para continuar navegando.

Outro dado que merece atenção é o fortalecimento da presença chinesa na indústria automotiva brasileira. O Brasil tornou-se o maior importador de veículos chineses do mundo, consolidando uma transformação estrutural do setor. Ao mesmo tempo, a União Europeia sinalizou disposição para encontrar uma solução técnica para o impasse envolvendo a carne brasileira, tema que continua relevante para o agronegócio e para a balança comercial. O comércio internacional nunca fecha uma porta sem tentar abrir outra.

No campo doméstico, o governo anunciou a distribuição de aproximadamente R$ 13 bilhões do lucro do FGTS aos trabalhadores, medida que reforça liquidez para milhões de brasileiros. Embora o impacto macroeconômico seja limitado, há potencial de aumento do consumo e de realocação de parte desses recursos para investimentos. É exatamente nesse momento que planejamento financeiro deixa de ser discurso e passa a gerar patrimônio. Dinheiro inesperado costuma desaparecer na mesma velocidade com que apareceu quando não existe estratégia.

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