A Hapvida lança, neste mês de agosto, a marca NotreDame Saúde, produto dedicado ao segmento premium da saúde suplementar. A novidade faz parte da estratégia de evolução do portfólio da companhia, ampliando sua capacidade de atender a diferentes perfis de clientes com soluções alinhadas às novas demandas do mercado.

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A proposta cria uma experiência de atendimento diferenciada, com estrutura dedicada, serviço de Concierge exclusivo, app e site com identidades próprias.

Com ampla cobertura nacional, a NotreDame Saúde dá acesso aos principais hospitais de ponta do país na rede credenciada, incluindo Sírio-Libanês, Albert Einstein, HCor, Nove de Julho, Mater Dei, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Santa Catarina, Beneficência Portuguesa, dentre outros. A rede de laboratórios inclui Fleury, Alta e toda a rede DASA. O modelo também oferece sistema de reembolso, que dá ao cliente a liberdade para manter médicos e clínicas de confiança fora da rede credenciada.

Os clientes terão ainda uma série de benefícios especiais, como jornada digital personalizada, com app próprio e equipe dedicada para agilizar agendamentos, consultas, exames e toda a navegação necessária.

“A NotreDame Saúde nasce para atender um público que busca uma experiência diferenciada, com serviços exclusivos e acesso a uma rede ampla de hospitais credenciados em todo o país. O conceito é voltado ao bem-estar contínuo, não apenas ao tratamento de doenças, incluindo diagnóstico preventivo, vacinação e check-ups. O cliente conta com um atendimento pensado para antecipar suas necessidades”, destaca Gian Lucchesi, vice-presidente de Planos Premium da Hapvida.

A iniciativa marca um dos primeiros movimentos estratégicos da gestão do CEO Luccas Adib e amplia a presença da companhia em um dos mercados de maior valor agregado do setor. “Estamos fortalecendo nossa atuação em um segmento estratégico da saúde suplementar. A NotreDame Saúde combina acesso a uma rede de excelência, atendimento personalizado e toda a capacidade operacional que consolidou a Hapvida como uma das maiores empresas de saúde da América Latina. Começaremos pelo Estado de São Paulo, mas a ideia é expandir o modelo premium para as principais capitais do Brasil”, afirma Adib.

A arquitetura da NotreDame Saúde engloba inicialmente planos como Advance 600, Advance 700, Premium 800, Premium 900, Premium 900 Care e Infinity 1000 sob uma nova identidade visual, com aplicativo e carteirinha próprios. O novo portfólio conta com os planos Prata, Prata Max, Ouro, Ouro Max, Diamante e Diamante Max.

Sobre a Hapvida

Com mais de 80 anos de experiência, a Hapvida é hoje a maior empresa de saúde integrada da América Latina. A companhia, que possui mais de 75 mil colaboradores, atende quase 16 milhões de beneficiários de saúde e odontologia espalhados pelas cinco regiões do Brasil.

Todo o aparato foi construído a partir de uma visão voltada ao cuidado de ponta a ponta, a partir de 84 hospitais, 75 prontos atendimentos, 367 clínicas médicas e 313 centros de diagnóstico por imagem e coleta laboratorial, além de unidades especificamente voltadas ao cuidado preventivo e crônico. Dessa combinação de negócios, apoiada em qualidade médica e inovação, resulta uma empresa com os melhores recursos humanos e tecnológicos para os seus clientes.