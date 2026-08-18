Sabesp abre mais de 250 vagas para Jovem Aprendiz 2026 e amplia oportunidades para jovens de comunidades

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A Sabesp inicia hoje (18) as inscrições para o Programa Jovem Aprendiz – Nascente de Talentos 2026. São 256 vagas distribuídas em 9 municípios paulistas, abrangendo a Região Metropolitana de São Paulo, interior e litoral. Nesta edição, o programa ganhou um novo direcionamento: as vagas foram definidas considerando o potencial de empregabilidade dos jovens ao término da formação. Para isso, a Sabesp mapeou a rotatividade de profissionais e as posições de entrada com maior volume de oportunidades na Companhia, direcionando as vagas de aprendizagem para áreas e localidades com maior possibilidade de absorção futura desses profissionais. As inscrições seguem até o dia 9 de setembro e os interessados devem acessar o Link

Outro diferencial é a prioridade para jovens de mais de 50 comunidades localizadas no entorno das operações da Sabesp. O processo buscará, inicialmente, candidatos dessas regiões e será ampliado para outros públicos apenas caso não seja possível preencher o número previsto de oportunidades.

Esta é a segunda edição do Programa Jovem Aprendiz na Sabesp. Na edição anterior, realizada em 2025, foram mais de 11 mil inscritos”, afirma Josué Bressane, diretor-executivo de Gente & Gestão da Sabesp. “O programa é, na maioria dos casos, a primeira experiência profissional de quem participa e pode, inclusive, ser uma porta de entrada para aqueles que desejam integrar o quadro fixo de colaboradores da Companhia.”

A iniciativa busca, assim, aproximar formação profissional, inclusão e oportunidade concreta de ingresso no mercado de trabalho, transformando o programa de aprendizagem em uma possível porta de entrada para a carreira. Realizado em parceria com o Senai-SP, o programa oferece 185 vagas para o setor administrativo e 71 vagas técnicas para quem participa de cursos de Química, Eletrotécnica e Saneamento.

Giovanna Araújo, que ingressou no programa em 2025

Experiência que abre caminhos – depoimentos de quem já participou do Programa Jovem Aprendiz 2025

Para os jovens que já participam do programa, a experiência vai além da formação técnica. Giovanna Araújo, 19 anos, acaba de dar início ao curso de graduação em Administração de Empresas e conta que o Programa Jovem Aprendiz de 2025 foi seu primeiro emprego. Ela também foi encaminhada para a diretoria de Gente & Gestão da Sabesp em uma vaga administrativa e destaca que sua participação foi essencial para que ela desenvolvesse a sua comunicação e relações interpessoais. “Eu era muito tímida, tinha dificuldade em conversar com alguém diferente do meu círculo familiar e de amizades. Com o tempo, fui ganhando confiança em mim mesma e sei que este aprendizado ou experiência está sendo um ganho enorme para a minha carreira”, afirma Giovanna que, assim como Tiago, encerra sua participação no Jovem Aprendiz em dezembro.

Gabriel Costa Jorge, 19 anos, já terminou o ensino médio, com formação técnica em Química. Como jovem aprendiz da Sabesp, ele atua no laboratório de Química Orgânica, no Mirante de Santana, onde encontrou a oportunidade de vivenciar pela primeira vez a rotina do mercado de trabalho e aprender diretamente com profissionais da área. No dia a dia do laboratório, ele aprende não apenas os procedimentos técnicos e a dinâmica de trabalho na área de Química, mas também aspectos que considera fundamentais para sua formação, como responsabilidade, eficiência, postura profissional e trabalho em equipe. O jovem também vê a passagem pela Sabesp como um primeiro passo importante para construir sua trajetória profissional. “Quero levar tudo o que estou aprendendo aqui para o meu futuro. Se tiver a oportunidade de continuar na Sabesp, quero dar o meu máximo. E, independentemente de onde eu estiver, sei que essa experiência vai me ajudar a ser um profissional melhor e mais preparado para trabalhar na minha área“, afirma.

Tiago Germano de Oliveira Machado, 18 anos, está no terceiro ano do Ensino Médio e ingressou no Programa Jovem Aprendiz de 2025 em junho do ano passado para uma vaga administrativa na diretoria de Gente & Gestão da Sabesp. Tiago pôde aprender atividades de escritório, como pacote office e finanças, até noções de logística, de recrutamento e seleção de candidatos. “O que eu não esperava era que eu fosse ter autonomia para realizar as atividades por ser tão novo. Mas, o meu tutor foi muito bacana, ele me instruiu, me orientou, mas me deixou livre para tentar, para errar e acertar. Foi assim, na prática, que pude aprender de verdade“, explica ele, que fica no programa até dezembro deste ano.

Requisitos para participação :

Para as vagas administrativas, os candidatos devem:

Ter entre 14 e 22 anos completos na data de admissão (sem limite de idade para pessoas com deficiência);

Estar matriculado, cursando ou ter concluído o Ensino Médio ou EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Para as vagas técnicas, os candidatos devem:

Ter entre 18 e 22 anos (sem limite de idade para pessoas com deficiência);

Ter concluído o 1º ano do Ensino Médio ou estar cursando/concluído o Ensino Médio ou EJA.

Benefícios e duração do contrato :

Os aprendizes com jornada semanal de 20 horas receberão o salário de R$ 761,55 ao mês e aqueles com jornada semanal de 30 horas receberão o salário de R$ 1.142,33 mensalmente

Além disso, terão direito a:

Vale refeição

Vale transporte

Assistência médica

Seguro contra acidentes pessoais

O contrato tem duração de 18 meses, com início das atividades previsto para janeiro/27. Ao final do programa, os participantes receberão o certificado de qualificação profissional, desde que apresentem presença e desempenho satisfatórios nas atividades teóricas e práticas, conforme o regimento do Senai-SP.

Após o término do programa, os participantes com melhor desempenho poderão ser considerados pela Sabesp para possíveis vagas do quadro de colaboradores da empresa.



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