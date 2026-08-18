Willian Souza quer ampliar a defesa da mulher e o direito à moradia

Candidato, Willian Souza quer ampliar na Alesp a defesa das mulheres e o direito à moradia

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Candidato a deputado estadual pelo PT, Willian Souza quer ampliar na Assembleia Legislativa de São Paulo sua atuação em defesa das mulheres, do direito à moradia e de políticas públicas que garantam mais dignidade à população. Com dois mandatos como vereador de Sumaré, quando ocupou a presidência da Câmara por duas vezes, e uma trajetória marcada pela participação popular, Willian pretende levar para a Alesp projetos que já ajudou a transformar em realidade no município.

Entre as propostas que pretende apresentar no Legislativo paulista está a ampliação da legislação que impede pessoas enquadradas pela Lei Maria da Penha de exercerem cargos públicos. A medida, aprovada em Sumaré durante sua atuação como vereador, busca reforçar o compromisso do poder público com o enfrentamento à violência contra as mulheres. Outra iniciativa é a isenção da tarifa de água para famílias que tenham pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), proposta que também pretende levar para discussão em âmbito estadual.

“Quero levar para a Assembleia a experiência de quem conhece a realidade das cidades, esteve nas ruas e ajudou a transformar reivindicações da população em políticas públicas. A defesa das mulheres, das famílias e do direito à moradia precisa estar no centro da atuação do Estado”, afirma Willian.

Na última semana, o candidato realizou uma série de encontros políticos em Sumaré, Monte Mor, Paulínia, Hortolândia e Campinas. As agendas reuniram centenas de pessoas, entre lideranças políticas, representantes de movimentos sociais, trabalhadores e apoiadores, em atividades que fazem parte da construção de seu projeto político para a Assembleia Legislativa.

A trajetória de Willian também é marcada pela proximidade com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pela articulação junto ao Governo Federal para viabilizar investimentos na região. Entre os resultados dessa atuação estão recursos que contribuíram para a implantação da Policlínica de Sumaré e do Instituto Federal no município, além da UBS do Campo Belo, em Campinas, e de duas novas UBS em Monte Mor, entre outros investimentos.

“Ter diálogo e portas abertas no Governo Federal faz diferença. A gente procura o governo, apresenta as demandas das cidades e trabalha para transformar essas necessidades em investimentos. É assim que conseguimos trazer recursos para saúde, educação e infraestrutura”, destaca.

Neste domingo, dia 16, Willian também esteve em São Bernardo do Campo, no lançamento da campanha do presidente Lula, reforçando sua proximidade com o presidente e seu alinhamento com o projeto político nacional do PT.

O lançamento oficial da campanha de Willian Souza para deputado estadual será realizado no dia 29 de agosto, às 16 horas, no Chapéu Brasil, em Sumaré. O encontro deve reunir lideranças políticas, apoiadores e representantes de diferentes cidades da região para apresentar oficialmente o projeto e as propostas que serão levadas à disputa eleitoral.

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