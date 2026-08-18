A televisão brasileira perdeu, na tarde desta terça-feira (18), uma de suas grandes damas. Glória Menezes morreu aos 91 anos, deixando um legado marcado por personagens inesquecíveis em obras como Irmãos Coragem, Pai Herói, Torre de Babel e A Próxima Vítima.

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Dona de uma carreira brilhante, atravessou gerações e ajudou a construir a história da dramaturgia nacional.

Gloria Menezes segunda perda do dia

A despedida acontece um dia após a morte de Laura Cardoso, aos 98 anos. Duas gigantes, dois dias de luto e um legado eterno.

Fernanda Daniel | Novo Momento