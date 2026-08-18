Duas adolescentes de 13 e 14 anos foram detidas no final da tarde desta segunda-feira no centro de Santa Bárbara d’Oeste por roubo em loja de cosméticos. As duas foram detidas em ação da Guarda Municipal por volta das 17h na rua Santa Bárbara.

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Foi mantido contato com os respectivos responsáveis legais que ao tomarem conhecimentos dos fatos apresentaram os objetos subtraídos e acompanharam a ocorrência no plantão policial.

Os patrulheiros que compõem as viaturas da área central foram informadas pelo CICOMM da GCM de que por volta das 16h50, havia acabado de ocorrer um furto em uma loja de cosméticos Nana Cosméticos, situado na Rua Quinze de Novembro, nº 556, centro, envolvendo duas adolescentes as quais trajavam uniforme escolar de cor preta e uma delas portava mochila de cor rosa. Mediante imagens de videomonitoramento da loja foi possível verificar, com maior clareza, as características físicas das envolvidas.

Com as informações foi obtido êxito em identificar as adolescentes.

O gerente do estabelecimento, Nana Cosméticos compareceu na unidade policial para o registro da ocorrência. Perante os genitores as adolescentes relataram que outros itens teriam sido subtraídos de outros estabelecimentos comerciais: Vivi Cosméticos, Luluzinha e China Fair.



Foram relacionados os seguintes objetos localizados:

2 sabonetes líquidos;

1 shampoo;

1 condicionador;

1 desodorante;

1 hidratante facial;

2 correntinhas de bijuteria;

1 kit de extensão de cílios;

1 máscara hidratante;

1 iluminador;

1 esmalte;

1 corretivo líquido;

1 desodorante corporal;

1 sabonete de banho;

1 esfoliante corporal.

1 Máscara hidratante

1 Iluminador realçar

1 Esmalte

1 Corretivo líquido

1 Desodorante corporal

1 Sabonete de banho

1 Esfoliante corporal

2 Sabonetes líquidos

1 shampoo

1 condicionador

1 desodorante

1 hidratante facial

2 correntinhas bijuterias

1 kit extensão de cílios

Diante dos fatos, a ocorrência foi apresentada no Plantão Policial com natureza de Ato Infracional análogo ao crime de furto, previsto no art. 155 do Código Penal.

Os objetos foram apreendidos para posterior identificação e eventual reconhecimento pelos respectivos estabelecimentos comerciais mencionados, visando à adoção das providências cabíveis.

As adolescentes foram liberadas para os seus responsáveis legais.