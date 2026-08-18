Pão congelado pode reduzir índice glicêmico

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Congelar o pão antes do consumo pode provocar uma mudança na forma como o organismo digere o amido presente no alimento e, consequentemente, ter impacto sobre o índice glicêmico. A explicação está no amido resistente. Segundo especialistas, o resfriamento e o congelamento do pão podem favorecer a transformação de parte do amido em uma forma mais resistente à digestão. Com isso, a liberação de glicose na corrente sanguínea pode acontecer de maneira mais lenta.

”Estudos mostram que congelar e depois descongelar o pão pode reduzir a resposta da glicose no sangue após o consumo. Isso acontece porque o resfriamento modifica a estrutura do amido, favorecendo a formação de uma parte chamada amido resistente, que é digerida mais lentamente pelo organismo”, explica a nutricionista Fernanda Coimbra, da Tivolly.

Congelados artesanais

A possibilidade de armazenar pães e finalizá-los em casa também tem ganhado espaço entre padarias artesanais. Na Asa Norte, em Brasília, a Los Santos Pizza & Pão trabalha com opções de panificação artesanal e uma linha de produtos que pode ser levada para casa e preparada posteriormente.

Entre as opções está a Focaccia de tomate com orégano (R$ 20,90), preparada com longa fermentação, 86% de hidratação e 24 horas de maturação. A proposta é que o produto seja finalizado no forno em casa.

Outra possibilidade são os combos de pães, a partir de R$ 53, que reúnem diferentes preparos da casa. Entre eles está o Combo 4, com ciabatta, sourdough fatiado, babka e rabanada de brioche.

A casa também destaca pães de fermentação natural, como o Sourdough Tradicional (R$ 25,90), o Sourdough de Calabresa com Provolone (R$ 28,90) e a Focaccia Tradicional com orégano (R$ 20,90).

À frente da cozinha, o chef Thiago Leopoldino ressalta que a proposta dos congelados é levar para outros momentos a experiência dos produtos artesanais preparados pela casa. “A linha de panificação e congelados permite levar o frescor da padaria artesanal direto para um café da manhã, chá da tarde, piquenique ou até mesmo na elaboração de receitas mais sofisticadas”, comenta o chef Thiago Leopoldino.

Em outra ocasião, ao falar sobre os produtos preparados para consumo em casa, Leopoldino destacou a preocupação da casa em preservar o padrão artesanal mesmo quando o alimento é transportado e finalizado pelo próprio cliente.

“Pensamos nos combos para facilitar o consumo, mas sem abrir mão do padrão artesanal da nossa massa. Eles são desenvolvidos para um transporte seguro e vêm com instruções de preparo simples, permitindo que o cliente recrie em casa, com conveniência, a atmosfera acolhedora da Los Santos Pizza & Pão”, afirma o chef.

SERVIÇO

Los Santos Pizza & Pão

Endereço: SRTVN Ed. Radio Center, Loja 54 Asa Norte — Brasília DF

Fone: (61) 98142-0578

Horário de funcionamento: segunda a sexta, das 11h às 23h30; sábado, domingo e feriado, das 16h às 23h30

Instagram: @lossantospizzaepao

Cardápio Digital: https://lossantos.accon.app/menu

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