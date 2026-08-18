Dia do Ciclista: cuidados para aproveitar melhor o pedal

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Celebrado em 19 de agosto, o Dia Nacional do Ciclista chama atenção para a bicicleta como opção de mobilidade, lazer e prática esportiva. Para quem inclui o pedal na rotina, alguns cuidados antes e durante a atividade podem contribuir para uma experiência mais confortável, especialmente em treinos mais longos ou realizados em dias de calor.

Além do preparo físico e dos equipamentos de segurança, alimentação e hidratação fazem parte da rotina de quem pedala. Nesse contexto, produtos à base de coco podem acompanhar diferentes momentos da atividade, desde a preparação até a recuperação após o exercício.

A Copra, indústria alagoana especializada no beneficiamento do coco seco, amplia sua atuação no universo da atividade física com produtos desenvolvidos para diferentes necessidades de quem mantém uma rotina ativa. Entre eles está o TCM – Óleo de Coco Concentrado, composto por triglicerídeos de cadeia média, que são absorvidos e metabolizados mais rapidamente do que as gorduras de cadeia longa. Por essa característica, os TCMs podem ser utilizados como uma fonte de energia de rápida disponibilização pelo organismo, tornando o produto uma opção para integrar a alimentação de quem busca energia para a rotina de treinos.

Já a Água de Coco com Polpa de Coco é uma alternativa naturalmente hidratante para quem pedala, combinando água de coco e polpa de coco verde em uma bebida cremosa, sem adição de açúcar e ingredientes artificiais. O produto também contém vitamina C e não contém glúten ou lactose. Outra opção é o Hidratz, suplemento em pó à base de água de coco orgânica, desenvolvido pela Copra para auxiliar na reposição de eletrólitos e hidratação. A praticidade do formato permite levar o produto para diferentes locais de treino e prepará-lo no momento do consumo, acompanhando atividades que envolvem maior perda de líquidos e eletrólitos.

O cuidado com a pele também merece atenção durante o ciclismo. O movimento repetitivo e o contato prolongado entre pele, roupas e equipamentos podem aumentar o atrito em regiões como a parte interna das coxas e as axilas. Nesses pontos, o Óleo de Coco Extravirgem Copra pode ser aplicado antes do pedal para criar uma camada lubrificante sobre a pele, ajudando a reduzir o contato e o atrito durante o movimento e, consequentemente, o desconforto causado por assaduras.

A combinação entre preparo adequado, hidratação e cuidados com o corpo ajuda a tornar o ciclismo mais confortável e pode facilitar a inclusão da atividade física na rotina. Para quem pedala por lazer, deslocamento ou esporte, essas pequenas estratégias antes de sair de casa podem fazer parte de uma experiência mais prática e consistente.

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