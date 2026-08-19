Vereadores aprovam 46 proposituras durante sessão ordinária desta terça-feira

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Os vereadores da Câmara Municipal de Americana aprovaram cinco projetos de lei, 32 requerimentos e nove moções durante a vigésima nona sessão ordinária de 2026, realizada nesta terça-feira (18) no Plenário Dr. Antônio Álvares Lobo. Também foram incluídas na pauta 403 indicações, que serão encaminhadas ao Poder Executivo para análise e atendimento.

Denominações

Foi aprovado por unanimidade em primeira discussão o projeto de lei nº 80/2026, de autoria dos vereadores Jacira Chavare (Republicanos) e Renan de Angelo (Podemos), que denomina “Major Luiz Antonio Crivelari” a Rua 15, localizada no Jardim Éden II, código nº 19349.

Foi aprovado por unanimidade em primeira discussão o projeto de lei nº 81/2026, de autoria do vereador Lucas Leoncine (PSD), que denomina “Rua José Milani Filho”, a Rua 04 (quatro), localizada no Jardim Éden II, código 19338.

Foi aprovado por unanimidade em primeira discussão o projeto de lei nº 82/2026, de autoria do Vereador Senhor Lucas Leoncine, que “Denomina Praça Pública Fernando José Giuliani, o sistema de lazer G, localizado na Rua São Bartolomeu, s/nº – Quadra – 10 – Jardim Esplanada – cadastro número 15.0169.0040.0000

Moradia assistida para adultos com TEA

O projeto de lei nº 65/2026, de autoria do vereador Leco Soares (Podemos), que institui diretrizes para a implementação de políticas públicas voltadas à moradia assistida para pessoas adultas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no município, foi aprovado por unanimidade em segunda discussão.

De acordo com o parlamentar, o objetivo é contribuir para o fortalecimento das políticas públicas de inclusão social e proteção das pessoas com TEA, estimulando o desenvolvimento de ações futuras voltadas ao acolhimento humanizado, à promoção da autonomia e à integração comunitária.

Transparência em notificações sobre conservação de imóveis

Foi aprovado por unanimidade em segunda discussão o projeto de lei nº 68/2026, de autoria do vereador Jean Mizzoni (Agir), que altera a Lei Municipal nº 2.482/1991, que dispõe sobre a limpeza de imóveis, fechamento de terrenos não edificados e construção de passeios.

Adiamentos

Recebeu o primeiro pedido de vista formulado pelo vereador Lucas Leoncine o projeto de lei nº 70/2026, de autoria dos vereadores Lucas Leoncine e Pastor Miguel Pires (PRD), que dispõe sobre o fornecimento, pela rede pública municipal de saúde do Município de Americana, de aparelho com sistema de monitoramento de glicose contínuo (flash) destinado ao monitoramento contínuo dos níveis de glicose a crianças e adolescentes com diabetes mellitus tipo 1.

Recebeu o primeiro pedido de vista formulado pelo vereador Fernando da Farmácia o projeto de lei nº 72/2026, de autoria dos vereadores Fernando da Farmácia (PSD) e Levi Rossi (PRD), que dispõe sobre hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, de disponibilizar áreas separadas de atendimento próprias para parturientes que tenham sofrido perda gestacional, óbito fetal ou neonatal não provocados.

Requerimentos

Foram aprovados os seguintes requerimentos:

809/2026 – ROBERTA LIMA

Requer informações sobre dados epidemiológicos e ações de monitoramento da esporotricose no Município de Americana

810/2026 – DR. WAGNER ROVINA

Requer informações sobre os programas e ações de prevenção e combate à violência e ao bullying nas escolas da rede municipal de ensino de Americana.

812/2026 – MARCOS CAETANO

Requer informações e providências urgentes sobre a utilização do espaço destinado à espera de pacientes de outros municípios atendidos pela Unacon de Americana.

813/2026 – GUTÃO DO LANCHE

Requer informações sobre a disponibilidade, distribuição e critérios para retirada de mudas de árvores fornecidas gratuitamente pelo município de Americana.

815/2026 – JACIRA CHAVARE

Requer informações sobre a possibilidade de contratação de consultórios e clínicas para suprir a demanda por consultas com médicos especialistas na rede municipal de saúde.

816/2026 – PROFESSORA JULIANA

Requer informações ao Poder Executivo sobre políticas públicas de saúde destinadas à população em situação de rua.

817/2026 – LÉO DA PADARIA

Requer informações sobre a pintura do muro do Posto de Saúde localizado na Rua Maranhão, na região da Praia Azul.

818/2026 – JACIRA CHAVARE

Requer informações sobre o balanço do patrulhamento preventiva da Guarda Municipal nos bairros Nova Americana, Vila Brieds, Cidade Jardim I, São Pedro, Vila Gallo, Conserva, Santa Catarina e Vila Biasi.

819/2026 – PASTOR MIGUEL PIRES

Requer informações e providências urgentes no local que especifica.

820/2026 – ROBERTA LIMA

Requer informações sobre procedimentos e medidas adotadas pelo Município em casos de ataques de cães e fuga de animais de imóveis particulares.

821/2026 – MARCOS CAETANO

Requer informações e providencias sobre melhorias de infraestrutura na Avenida Comendador Thomáz Fortunato.

822/2026 – PASTOR MIGUEL PIRES

Requer informações e providências sobre o fluxo de trânsito em ruas do bairro Jardim Boer.

823/2026 – JUNINHO DIAS

Requer informações sobre a assistência integral oferecida às mulheres em tratamento ou acompanhamento do câncer de mama no Município de Americana.

824/2026 – ROBERTA LIMA

Requer informações sobre o atendimento das solicitações de fiscalização pelo Centro de Controle de Zoonoses – CCZ.

825/2026 – MARCOS CAETANO

Requer informações e providencias sobre recapeamento asfáltico da Rua Oriente Rosalen – Jardim São Domingos.

826/2026 – JEAN MIZZONI

Requer informações sobre a entrega, garantia, manutenção e reposição de areia no playground da Praça Catharina Boschiero Frezzarin.

827/2026 – LEVI ROSSI

Requer informações sobre as condições de conservação e manutenção dos banheiros públicos da Praça da Fraternidade, no bairro Jardim da Paz.

828/2026 – LEVI ROSSI

Requer informações complementares acerca da área verde pública, localizada na Rua Rio das Velhas, esquina com a Rua Maria Amélia Santos Estéfane, no bairro Jardim da Balsa II, em Americana.

829/2026 – GUTÃO DO LANCHE

Requer informações sobre a quantidade e a disponibilidade de auxiliares de sala nas escolas de educação infantil/creches municipais de Americana.

830/2026 – TALITHA DE NADAI

Requer informações sobre obras, reformas, adequações estruturais e condições físicas dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de Americana.

831/2026 – RENAN DE ANGELO

Requer informações sobre a implantação, estrutura e funcionamento da Sala Lilás no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

832/2026 – RENAN DE ANGELO

Requer informações sobre as salas, banheiros e demais espaços existentes no Portal de Entrada do Município, localizado na Avenida Antônio Pinto Duarte.

833/2026 – DR. WAGNER ROVINA

Requer informações sobre a manutenção, conservação e instalação de lixeiras nos espaços públicos do Município de Americana.

834/2026 – GUALTER AMADO

Reitera o Requerimento nº 614/2026 e solicita o encaminhamento dos relatórios de medição dos serviços de revitalização com utilização de concreto estampado.

835/2026 – MARCOS CAETANO

Requer informações e providências sobre a instalação de rede Wi-Fi no Núcleo de Especialidades.

836/2026 – PROFESSORA JULIANA

Requer informações ao Poder Executivo acerca da ocorrência de furtos sistemáticos de peças, ornamentos e elementos estruturais no Cemitério Municipal.

837/2026 – PROFESSORA JULIANA

Requer informações ao Poder Executivo acerca de ações sobre segurança no trabalho no Hospital Municipal de Americana.

838/2026 – JUNINHO DIAS

Requer informações sobre o atendimento oferecido aos estudantes com seletividade alimentar na rede municipal de ensino.

839/2026 – JUNINHO DIAS

Requer informações sobre o estágio de implementação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, atualizado pela Lei Municipal nº 7.069/2026, incluindo metas, ações e cronograma de execução.

840/2026 – JUNINHO DIAS

Requer informações sobre a atuação e os serviços desenvolvidos pelo Centro de Integração e Valorização do Idoso – CIVI.

841/2026 – JUNINHO DIAS

Requer informações sobre áreas destinadas ao plantio e ao desenvolvimento de atividades agrícolas no Município, especialmente na região Pós-Anhanguera.

846/2026 – MARCOS CAETANO, PASTOR MIGUEL PIRES, LEONORA PÉRICO, DR. WAGNER ROVINA, TALITHA DE NADAI, JACIRA CHAVARE, LEVI ROSSI, ROBERTA LIMA

Requer manutenção e reparo urgente de afundamento do asfalto, causado por erosão, na Rua Serra do Mar, em frente à Escola Estadual Prof.ª Sebastiana Paié Rodella, no Parque da Liberdade.

Moções

Foram aprovadas as seguintes moções:

534/2026 – FERNANDO DA FARMÁCIA

Moção de Aplausos à “Banda AR40” pela apresentação de comemoração “Dia internacional do Rock”.

535/2026 – FERNANDO DA FARMÁCIA

Moção de Aplausos à “Banda AR40” pela apresentação de comemoração “Dia internacional do Rock”.

536/2026 – FERNANDO DA FARMÁCIA

Moção de Aplausos à “Banda AR40” pela apresentação de comemoração “Dia internacional do Rock”.

537/2026 – FERNANDO DA FARMÁCIA

Moção de Aplausos à “Banda AR40” pela apresentação de comemoração “Dia internacional do Rock”.

538/2026 – LUCAS LEONCINE

Congratulação à Escola Estadual Professora Maria Frizzarin pela certificação Escola Diamante em excelência educacional.

541/2026 – JEAN MIZZONI

Moção de Aplausos ao estilista e morador de Americana Donny Archanjo, pela participação e destaque no MasterChef Brasil 2026.

543/2026 – THIAGO BROCHI

Aplausos aos Policiais Militares da 1ª Companhia do 19° Batalhão de Polícia Militar do Interior, pelo excelente trabalho e pela atuação brilhante no compromisso com a segurança da sociedade paulista.

544/2026 – ROBERTA LIMA

Moção de Aplauso à Luiza Neves, pela conquista de sua graduação no Jiu-Jitsu.

545/2026 – ROBERTA LIMA

Moção de Aplausos pela realização do Congresso de Defesa Pessoal Israelense para Mulheres, realizado no município de Americana.

Indicações

As 403 indicações incluídas na pauta serão encaminhadas ao Poder Executivo para análise e atendimento. Para consultar todas as indicações relacionadas na pauta desta sessão, acesse o site oficial: https://americana.siscam.com.br/sessoes

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