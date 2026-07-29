Em celebração aos 151 anos de Americana, a Prefeitura lançou, nesta quarta-feira (29), um concurso popular para eleger as 7 Maravilhas de Americana. A iniciativa tem o objetivo de valorizar os principais pontos turísticos da cidade, fomentar o turismo local e despertar o orgulho dos americanenses pelo patrimônio local.
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A votação, que vai até o dia 25 de agosto, está disponível no site oficial da Prefeitura, clicando no banner sobre o tema. Cada cidadão pode escolher exatamente sete locais entre uma lista de 19 pontos pré-selecionados ou, se preferir, escolher seis pontos e sugerir algum outro que não conste na relação. O resultado será anunciado no dia 27 de agosto, data em que Americana comemora seu aniversário.
“Este concurso cultural valoriza os patrimônios de Americana e incentiva a visitação de espaços relevantes para nossa história, em comemoração aos 151 anos da cidade. Cada local selecionado carrega um capítulo da constituição do município e nós da gestão Chico Sardelli estamos felizes em lançar esta votação popular e ter a oportunidade de ouvir dos americanenses quais são as 7 maravilhas da cidade”, declarou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.
A iniciativa busca engajar a comunidade na valorização de seus espaços e atrair visitantes para a cidade, movimentando o setor turístico local.
Confira os candidatos a uma das 7 Maravilhas de Americana:
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Avenida Antonio Pinto Duarte – Três Pistas
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Avenida Brasil
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Basílica de Santo Antônio de Pádua
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Biblioteca Municipal “Professora Jandira Basseto Pântano”
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Centro de Cultura e Lazer (CCL)
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Complexo Poliesportivo “Milton Fenley Azenha” – Centro Cívico
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Estação Cultura de Americana – Estação Ferroviária
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Jardim Botânico Municipal “Prefeito Carroll Meneghel”
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Mercado Municipal “Luiza Padovani”
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Observatório Municipal de Americana (OMA) “Astrônomo Nelson Alberto Soares Travnik”
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Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco”
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Portal Princesa Tecelã
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Praça da Fraternidade
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Praça de Esportes “Sofia Abrão”
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Praça Oscar Ignácio de Souza
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Praça Vinícius de Moraes
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Represa do Salto Grande
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Teatro de Arena “Elis Regina”
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Teatro Municipal “Lulu Benencase”
A votação popular é uma realização da Prefeitura de Americana, por meio das secretarias de Cultura e Turismo e de Comunicação e Tecnologia da Informação. A iniciativa busca engajar a comunidade na valorização de seus espaços e atrair visitantes para a cidade, movimentando o setor turístico local.
Os sete locais mais votados receberão uma placa indicativa, com o objetivo de fomentar o turismo e promover os pontos eleitos como verdadeiros cartões-postais da “Princesa Tecelã”. SETE MARAVILHAS O conceito das “sete maravilhas” tem raízes antigas: a lista das Sete Maravilhas do Mundo clássicas foi compilada por autores gregos e representava as criações mais admiradas da antiguidade, com foco em obras arquitetônicas e monumentos que simbolizam a grandeza humana.
Essa ideia foi revivida no século XXI pela New7Wonders Foundation, que, em 2007, organizou uma votação global para eleger as Novas Sete Maravilhas do Mundo Moderno, um processo inclusivo baseado em votação popular pela internet que consagrou monumentos de várias partes do mundo, como o Cristo Redentor no Brasil e a Grande Muralha da China.
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