Em celebração aos 151 anos de Americana, a Prefeitura lançou, nesta quarta-feira (29), um concurso popular para eleger as 7 Maravilhas de Americana. A iniciativa tem o objetivo de valorizar os principais pontos turísticos da cidade, fomentar o turismo local e despertar o orgulho dos americanenses pelo patrimônio local.

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A votação, que vai até o dia 25 de agosto, está disponível no site oficial da Prefeitura, clicando no banner sobre o tema. Cada cidadão pode escolher exatamente sete locais entre uma lista de 19 pontos pré-selecionados ou, se preferir, escolher seis pontos e sugerir algum outro que não conste na relação. O resultado será anunciado no dia 27 de agosto, data em que Americana comemora seu aniversário.

“Este concurso cultural valoriza os patrimônios de Americana e incentiva a visitação de espaços relevantes para nossa história, em comemoração aos 151 anos da cidade. Cada local selecionado carrega um capítulo da constituição do município e nós da gestão Chico Sardelli estamos felizes em lançar esta votação popular e ter a oportunidade de ouvir dos americanenses quais são as 7 maravilhas da cidade”, declarou o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

A iniciativa busca engajar a comunidade na valorização de seus espaços e atrair visitantes para a cidade, movimentando o setor turístico local.

Confira os candidatos a uma das 7 Maravilhas de Americana: