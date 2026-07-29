A família do apóstolo Felipe Carmona, de 43 anos, busca informações que ajudem a localizá-lo. Morador do Parque das Nações, em Americana, e líder da Igreja Apostólica Santuário do Avivamento, ele está desaparecido desde segunda-feira (27).

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Felipe foi visto pela última vez próximo ao DAE de Santa Bárbara d’Oeste.

Ele usava calça preta, blusa preta e tênis branco, além de mochila e bicicleta preta com detalhes amarelos.

Informações do apóstolo entrar em contato com:

Rafaela (19) 99146-1102; Daniel (19) 98767-3254; José (19) 99466-1918.