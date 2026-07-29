Futebol amador se definindo- A Seme (Secretaria Municipal de Esportes) de Santa Bárbara d’Oeste definiu, na última semana, os grupos, o formato de disputa e a tabela de jogos do Campeonato Barbarense de Futebol Amador – 4ª Divisão. A competição começa no dia 8 de agosto e terá participação de 24 equipes.
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Na primeira fase, haverá seis grupos com quatro times cada. As chaves foram definidas em reunião com as equipes participantes, na quarta-feira (22), na Secretaria de Meio Ambiente.
Os dois primeiros de cada chave e os quatro melhores terceiros colocados entre todos os grupos avançam para as oitavas de final e também garantem acesso para a 3ª Divisão.
O mata-mata será disputado em partidas únicas, até a final. Em caso de empate no tempo regulamentar, o vencedor será definido nas cobranças de pênaltis.
O Campeonato Barbarense de Futebol Amador conta, ao todo, com cinco divisões. Neste ano, já houve a disputa da 1ª e da 2ª, que foram vencidas por Esmeralda e Planalto do Sol, respectivamente. Neste momento, está em andamento a 3ª Divisão, que iniciará o mata-mata no próximo domingo (2), com as quartas de final.
Divisão dos grupos
Grupo 1
- Cruzeiro/Orquídea FC
- Guarani
- Família FC
- Internacional do Ferro Velho
Grupo 2
- Magsac
- Shakhtar
- Fazendinha
- San Marino
Grupo 3
- Família Esmeralda
- Real Bahia
- Real Sartori
- Lazio
Grupo 4
- Criciúma
- Chivas
- Tottenham
- Unidos do Bosque
Grupo 5
- Fúria
- Real City
- Manacá City
- Ajax
Grupo 6
- SE Eldorado
- Unidos do Gerivá
- Europa United
- Renegados
Datas, horários e locais das partidas da 1ª fase
1ª rodada
8/8 (sábado)
13h30 Magsac x San Marino
15h30 Cruzeiro/Orquídea FC x Internacional do Ferro Velho
CEM Dirceu Dias Carneiro – Jardim Europa
13h30 Fúria x Ajax
15h30 Unidos do Gerivá x Europa United
CEM José J. Sans – Jardim Pérola
13h30 Família Esmeralda x Lazio
15h30 Guarani x Família FC
CEM João Querubim Theodoro – Santa Rita
13h30 Criciúma x Unidos do Bosque
15h30 SE Eldorado x Renegados
CEM José Aparecido Rocha Laudissi
9/8 (domingo)
8h Real Bahia x Real Sartori
9h45 Chivas x Tottenham
CEM Claudemir Martin Daniel (Mirzinho)
8h Shakhtar x Fazendinha
9h45 Real City x Manacá City
2ª rodada
15/8 (sábado)
13h30 Internacional do Ferro Velho x Família FC
15h30 Renegados x Europa United
CEM Antonio Leme – Mollon
13h30 Magsac x Shakhtar
15h30 San Marino x Fazendinha
CEM José J. Sans – Jardim Pérola
13h30 SE Eldorado x Unidos do Gerivá
15h30 Cruzeiro/Orquídea FC x Guarani
CEM José Aparecido Rocha – Laudissi
16/8 (domingo)
8h Unidos do Bosque x Tottenham
9h45 Família Esmeralda x Real Bahia
CEM Antonio Leme – Mollon
8h Real Sartori x Lazio
9h45 Fúria x Real City
CEM João Querubim Theodoro – Santa Rita
8h Criciúma x Chivas
9h45 Ajax x Manacá City
CEM Dirceu Dias Carneiro – Jardim Europa
3ª rodada
22/8 (sábado)
13h30 Guarani x Internacional do Ferro Velho
15h30 Fazendinha x Magsac
CEM José Aparecido Rocha – Laudissi
13h30 Família FC x Cruzeiro/Orquídea FC
15h30 Real Sartori x Família Esmeralda
CEM José J. Sans – Jardim Pérola
13h30 Unidos do Gerivá x Renegados
15h30 Tottenham x Criciúma
Centro Social Urbano (CSU)
13h30 Europa United x SE Eldorado
15h30 Chivas x Unidos do Bosque
CEM João Querubim Theodoro – Santa Rita
23/8 (domingo)
8h Shakhtar x San Marino
9h45 Manacá City x Fúria
CEM Claudemir Martin Daniel (Mirzinho)
8h Real Bahia x Lazio
9h45 Real City x Ajax
CEM José Aparecido Rocha – Laudissi
Seis na 1a divisão e 3 na segunda já estão garantidas na fase final do futebol amador de Hortolândia
Última rodada da primeira fase dos torneios organizados pela Prefeitura acontece no próximo final de semana e define os últimos classificados e rebaixados
Inter Remanso, Real São Bento, Santa Clara, Moleque Travesso, Geração 2000 e São Miguel são as equipes já garantidas nas quartas-de-final da elite do Campeonato de Futebol Amador, organizado pela Prefeitura de Hortolândia. As novas definições aconteceram após a conclusão da oitava rodada da primeira fase da competição. No próximo final de semana acontece a última rodada e todas as equipes classificadas para a fase final, além dos rebaixados para a segunda divisão serão conhecidos.
No grupo A, Moleque Travesso, Santa Clara, Canarinho e São José são os quatro primeiros colocados. Já no grupo B, Inter Remanso, São Miguel, Geração 2000 e Real São Bento são as equipes melhores colocadas e já classificadas. Nesta primeira fase, são 20 equipes divididas em dois grupos com 10 equipes em cada grupo. Times do grupo A enfrentam as equipes do grupo B, em turno único. Do outro lado da tabela, Parque Ortolândia e Divino já estão rebaixados. Real Fênix e Família São Sebastião, no momento, são as outras duas piores equipes e correm riscos de cair para a divisão de acesso.
SEGUNDA DIVISÃO
Na segunda divisão, Estrela Vermelha, Argentinos Juniors e Só Maloka já estão na fase final. Ainda restam as outras cinco vagas que serão definidas na rodada do próximo final de semana. No momento, Estrela Vermelha, Esquadrão City, Elite Boa Esperança e Flamenguinho são os melhores do grupo A. No grupo B, Só Maloka, Argentinos Juniors, Pankadão E Tamo Junto são as quatro primeiras colocadas. A divisão de acesso também conta com 20 equipes, divididas em dois grupos com 10 times em cada grupo. A fórmula de disputa é a mesma da primeira divisão. PSV, Santa Maria (rebaixado) Vida Loka e Inter Amigos correm risco de rebaixamento à terceira divisão.
FUTEBOL AMADOR
Hortolândia tem aproximadamente 200 equipes de futebol amador em todas as regiões da cidade. São diversas categorias com cerca de 4 mil pessoas envolvidas entre comissões técnicas e jogadores.
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