Futebol amador se definindo- A Seme (Secretaria Municipal de Esportes) de Santa Bárbara d’Oeste definiu, na última semana, os grupos, o formato de disputa e a tabela de jogos do Campeonato Barbarense de Futebol Amador – 4ª Divisão. A competição começa no dia 8 de agosto e terá participação de 24 equipes.

Leia + sobre esportes

Na primeira fase, haverá seis grupos com quatro times cada. As chaves foram definidas em reunião com as equipes participantes, na quarta-feira (22), na Secretaria de Meio Ambiente.

Os dois primeiros de cada chave e os quatro melhores terceiros colocados entre todos os grupos avançam para as oitavas de final e também garantem acesso para a 3ª Divisão.

O mata-mata será disputado em partidas únicas, até a final. Em caso de empate no tempo regulamentar, o vencedor será definido nas cobranças de pênaltis.

O Campeonato Barbarense de Futebol Amador conta, ao todo, com cinco divisões. Neste ano, já houve a disputa da 1ª e da 2ª, que foram vencidas por Esmeralda e Planalto do Sol, respectivamente. Neste momento, está em andamento a 3ª Divisão, que iniciará o mata-mata no próximo domingo (2), com as quartas de final.

Divisão dos grupos

Grupo 1

Cruzeiro/Orquídea FC

Guarani

Família FC

Internacional do Ferro Velho



Grupo 2

Magsac

Shakhtar

Fazendinha

San Marino



Grupo 3

Família Esmeralda

Real Bahia

Real Sartori

Lazio



Grupo 4

Criciúma

Chivas

Tottenham

Unidos do Bosque



Grupo 5

Fúria

Real City

Manacá City

Ajax



Grupo 6

SE Eldorado

Unidos do Gerivá

Europa United

Renegados



Datas, horários e locais das partidas da 1ª fase

1ª rodada

8/8 (sábado)

13h30 Magsac x San Marino

15h30 Cruzeiro/Orquídea FC x Internacional do Ferro Velho

CEM Dirceu Dias Carneiro – Jardim Europa

13h30 Fúria x Ajax

15h30 Unidos do Gerivá x Europa United

CEM José J. Sans – Jardim Pérola

13h30 Família Esmeralda x Lazio

15h30 Guarani x Família FC

CEM João Querubim Theodoro – Santa Rita

13h30 Criciúma x Unidos do Bosque

15h30 SE Eldorado x Renegados

CEM José Aparecido Rocha Laudissi

9/8 (domingo)

8h Real Bahia x Real Sartori

9h45 Chivas x Tottenham

CEM Claudemir Martin Daniel (Mirzinho)

8h Shakhtar x Fazendinha

9h45 Real City x Manacá City

2ª rodada

15/8 (sábado)

13h30 Internacional do Ferro Velho x Família FC

15h30 Renegados x Europa United

CEM Antonio Leme – Mollon

13h30 Magsac x Shakhtar

15h30 San Marino x Fazendinha

CEM José J. Sans – Jardim Pérola

13h30 SE Eldorado x Unidos do Gerivá

15h30 Cruzeiro/Orquídea FC x Guarani

CEM José Aparecido Rocha – Laudissi

16/8 (domingo)

8h Unidos do Bosque x Tottenham

9h45 Família Esmeralda x Real Bahia

CEM Antonio Leme – Mollon

8h Real Sartori x Lazio

9h45 Fúria x Real City

CEM João Querubim Theodoro – Santa Rita

8h Criciúma x Chivas

9h45 Ajax x Manacá City

CEM Dirceu Dias Carneiro – Jardim Europa

3ª rodada

22/8 (sábado)

13h30 Guarani x Internacional do Ferro Velho

15h30 Fazendinha x Magsac

CEM José Aparecido Rocha – Laudissi

13h30 Família FC x Cruzeiro/Orquídea FC

15h30 Real Sartori x Família Esmeralda

CEM José J. Sans – Jardim Pérola

13h30 Unidos do Gerivá x Renegados

15h30 Tottenham x Criciúma

Centro Social Urbano (CSU)

13h30 Europa United x SE Eldorado

15h30 Chivas x Unidos do Bosque

CEM João Querubim Theodoro – Santa Rita

23/8 (domingo)

8h Shakhtar x San Marino

9h45 Manacá City x Fúria

CEM Claudemir Martin Daniel (Mirzinho)

8h Real Bahia x Lazio

9h45 Real City x Ajax

CEM José Aparecido Rocha – Laudissi

Seis na 1a divisão e 3 na segunda já estão garantidas na fase final do futebol amador de Hortolândia

Última rodada da primeira fase dos torneios organizados pela Prefeitura acontece no próximo final de semana e define os últimos classificados e rebaixados

Inter Remanso, Real São Bento, Santa Clara, Moleque Travesso, Geração 2000 e São Miguel são as equipes já garantidas nas quartas-de-final da elite do Campeonato de Futebol Amador, organizado pela Prefeitura de Hortolândia. As novas definições aconteceram após a conclusão da oitava rodada da primeira fase da competição. No próximo final de semana acontece a última rodada e todas as equipes classificadas para a fase final, além dos rebaixados para a segunda divisão serão conhecidos.

No grupo A, Moleque Travesso, Santa Clara, Canarinho e São José são os quatro primeiros colocados. Já no grupo B, Inter Remanso, São Miguel, Geração 2000 e Real São Bento são as equipes melhores colocadas e já classificadas. Nesta primeira fase, são 20 equipes divididas em dois grupos com 10 equipes em cada grupo. Times do grupo A enfrentam as equipes do grupo B, em turno único. Do outro lado da tabela, Parque Ortolândia e Divino já estão rebaixados. Real Fênix e Família São Sebastião, no momento, são as outras duas piores equipes e correm riscos de cair para a divisão de acesso.

SEGUNDA DIVISÃO

Na segunda divisão, Estrela Vermelha, Argentinos Juniors e Só Maloka já estão na fase final. Ainda restam as outras cinco vagas que serão definidas na rodada do próximo final de semana. No momento, Estrela Vermelha, Esquadrão City, Elite Boa Esperança e Flamenguinho são os melhores do grupo A. No grupo B, Só Maloka, Argentinos Juniors, Pankadão E Tamo Junto são as quatro primeiras colocadas. A divisão de acesso também conta com 20 equipes, divididas em dois grupos com 10 times em cada grupo. A fórmula de disputa é a mesma da primeira divisão. PSV, Santa Maria (rebaixado) Vida Loka e Inter Amigos correm risco de rebaixamento à terceira divisão.

FUTEBOL AMADOR

Hortolândia tem aproximadamente 200 equipes de futebol amador em todas as regiões da cidade. São diversas categorias com cerca de 4 mil pessoas envolvidas entre comissões técnicas e jogadores.

APLICATIVO ESPORTIVO

Para acompanhar nossos campeonatos, basta baixar o aplicativo APP ESPORTIVO pelos links:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.placaresportivoamador.app | Android

https://apps.apple.com/app/id824228264 | iOS – Iphone

Após instalar procurar por Hortol, em seguida clicar no logo da PMH, em seguida clicar em Links.