“A Odisseia”: o que é mito e o que é verdade na adaptação? Historiador explica

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O que leva uma grande civilização ao declínio? Em O império ameaçado, o escritor e professor de História com mais de 35 anos de atuação Marcos Valer utiliza os últimos séculos do Império Romano como cenário para uma narrativa que mistura fatos históricos, filosofia e fantasia. Publicado pela Citadel Editora, este lançamento transporta o leitor para um período marcado por conflitos políticos, disputas religiosas e mudanças profundas que transformariam o mundo como era conhecido até então.

Na obra, a crise que ameaça Roma vai além das batalhas e das invasões estrangeiras que prometem alterar o equilibrio e a força dos romanos. Enquanto a estrutura do império começa a dar sinais de desgaste, antigas ordens dedicadas à preservação do intelecto atuam nos bastidores da história: o conhecimento surge como uma das principais ferramentas de transformação, enquanto personagens são confrontados por escolhas capazes de definir não apenas seus próprios caminhos, mas também o futuro da humanidade.

Mais do que reconstituir um período histórico ao combinar acontecimentos reais com elementos fantásticos, Marcos Valer utiliza a queda de Roma para refletir sobre questões que permanecem atuais, como a fragilidade das instituições, riscos da intolerância, concentração de poder, livre-arbítrio, ética, responsabilidade e os impactos da perda de valores coletivos. O passado funciona como espelho para debates relacionados à convivência social, à preservação do conhecimento e desafios enfrentados por sociedades em momentos de instabilidade.

Primeiro volume da série literária Crônicas do Crepúsculo, O império ameaçado marca a estreia do professor na ficção. Depois de mais de três décadas dedicadas ao ensino de História, ele transforma a paixão pela Antiguidade em uma narrativa que une aventura, romance, filosofia e fantasia, convidando o leitor a acompanhar uma jornada em que os destinos individuais se entrelaçam ao futuro de um império à beira do colapso.

Ficha técnica

Título: O império ameaçado

Subtítulo: Livro 1 da série Crônicas do crepúsculo

Editora: Citadel Editora

Autor: Marcos Valer

ISBN: 978-6550477967

Páginas: 400

Preço: R$ 79,90

Onde encontrar: Amazon e principais livrarias do país

Sobre o autor: Marcos Valer é professor de História há mais de 35 anos e fundador do curso História Pra Valer. Ao longo da carreira, participou da formação de milhares de estudantes e contribuiu para a aprovação de mais de 7.200 alunos em vestibulares, especialmente nos cursos mais concorridos do país. Reconhecido pela abordagem didática e pela capacidade de relacionar os acontecimentos do passado a questões contemporâneas, também é autor de materiais didáticos voltados ao ensino de História. Nesta obra, une sua experiência como educador à paixão pela narrativa para construir um romance histórico baseado em ampla pesquisa e rigor na reconstituição de época.

Redes sociais: @historiapravaler

Sobre a editora: Transformar a vida das pessoas. Foi com esse conceito que o Citadel Grupo Editorial nasceu. Mudar, inovar e trazer mensagens que possam servir de inspiração para os leitores. A editora trabalha com escritores renomados como Napoleon Hill, Sharon Lechter, Clóvis de Barros Filho, entre outros. As obras propõem reflexões sobre atitudes que devem ser tomadas para quem quer ter uma vida bem-sucedida. Com essa ideia central, a Citadel busca aprimorar obras que tocam de alguma maneira o espírito do leitor.

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