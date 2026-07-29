O vereador Renan de Angelo participou da 4ª edição do Jipe Eficiente, realizada em Americana, iniciativa que promove inclusão social por meio de uma experiência de aventura e lazer destinada a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

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O evento foi promovido por meio de uma parceria entre a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Subseção Americana, o grupo Coyotes Off Road e grupos de jipeiros da região, reunindo voluntários, instituições e entidades comprometidas com a inclusão e a acessibilidade.

À frente da organização estiveram o presidente da OAB Americana, Fabiano Camargo Neves, e a presidente da Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência e Acessibilidade da OAB Americana, Erica Bodemeier, que coordenaram a mobilização em conjunto com as instituições parceiras para proporcionar uma manhã de lazer, integração e valorização das pessoas com deficiência.

Entre as entidades participantes estiveram o Centro de Promoção à Cidadania da Pessoa com Deficiência Visual (CPC), a APAE Americana, a Associação Especial Down, o grupo Mães Acolhedoras do Autismo (Grumaa), a Pernas da Alegria e outras organizações que desenvolvem um importante trabalho em defesa da inclusão no município.

Durante a programação, os participantes tiveram a oportunidade de vivenciar um passeio em veículos 4×4, em uma atividade que vai muito além da aventura. A proposta é promover inclusão, convivência e novas experiências, reforçando que o lazer, o esporte e a participação social devem estar ao alcance de todos.

Para Renan de Angelo, iniciativas como o Jipe Eficiente demonstram como a união entre entidades, voluntários e a sociedade civil pode transformar vidas.

Fala Renan

“A inclusão acontece quando criamos oportunidades para que todas as pessoas possam participar da vida em sociedade com dignidade. O Jipe Eficiente é um exemplo de como o trabalho conjunto entre instituições e voluntários proporciona experiências marcantes e fortalece a cidadania.”

O vereador também cumprimentou o presidente da OAB Americana, Fabiano Camargo Neves, a presidente da Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência e Acessibilidade, Erica Bodemeier, os integrantes do Coyotes Off Road, os voluntários e todas as instituições participantes pelo empenho na realização do evento.

“Parabenizo a OAB Americana, por meio do presidente Fabiano Camargo Neves e da dra. Erica Bodemeier, além de todos os parceiros e voluntários envolvidos. A dedicação de cada um demonstra que a inclusão é construída por meio da cooperação e do compromisso com o próximo.”

Renan reafirmou seu compromisso em apoiar iniciativas que ampliem a acessibilidade e fortaleçam políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência, destacando que ações como essa contribuem para construir uma Americana mais humana, inclusiva e acolhedora para todos.

Rovina, prefeitura informa sobre ações de prevenção à Febre Maculosa em Americana

O vereador Dr. Wagner Rovina (PL) recebeu um ofício da secretaria municipal Saúde de Americana em resposta ao requerimento nº 728/2026, no qual solicitou informações e providências sobre as ações de prevenção, fiscalização, monitoramento e combate à Febre Maculosa no município, com atenção especial ao Bairro Vale das Nogueiras e regiões adjacentes.

Na resposta, enviada pela secretaria de saúde a administração municipal informou que Americana possui um levantamento atualizado das áreas consideradas de risco para transmissão da doença. Entre os locais monitorados estão a região da Carioba, a Praia dos Namorados, Praia Azul, Vale das Nogueiras, Zanaga, Lagoa do Piva, Ribeirão Quilombo, Rio Piracicaba, Rio Jaguari, Museu Histórico Conselheiro Carrão, área da Usina da CPFL, além de outras regiões próximas a rios, represas e matas ciliares.

Segundo o documento, o Programa de Vigilância e Controle de Carrapatos e Escorpiões (PVCE) realiza o monitoramento permanente dessas áreas, promovendo a verificação das placas de advertência, a busca ativa por novos locais de risco e o levantamento dos locais prováveis de infecção quando há casos confirmados da doença.

O executivo informa ainda que as ações de prevenção são desenvolvidas de forma integrada entre a Vigilância em Saúde, secretaria municipal de Meio Ambiente e Guarda Municipal Ambiental (GAMA), por meio de campanhas educativas, distribuição de materiais informativos, palestras, participação em eventos e monitoramento contínuo das áreas consideradas endêmicas.

A Prefeitura também esclareceu que as placas de alerta já são instaladas nos locais de risco e passam por monitoramento anual, sendo substituídas quando necessário. Em relação às áreas públicas, a secretaria municipal de Meio Ambiente informou que aquelas que não são classificadas como Áreas de Preservação Permanente (APP) recebem serviços de manejo ambiental, roçagem, limpeza e manutenção sempre que necessário.

Outro dado apresentado refere-se aos casos registrados no município. Conforme informado, até 15 de julho de 2026 foram contabilizados 25 casos suspeitos e um caso confirmado de Febre Maculosa. Nos últimos cinco anos, Americana registrou os seguintes casos confirmados: cinco em 2022, dois em 2023, dois em 2024, um em 2025 e um em 2026.

A administração informou ainda que mantém cooperação técnica com a Secretaria de Estado da Saúde, por meio da DRS VII de Campinas, e que os profissionais das Unidades Básicas de Saúde e dos Prontos Atendimentos recebem orientações frequentes para identificação precoce da doença e início imediato do tratamento.

Para o vereador Dr. Wagner Rovina, acompanhar as ações desenvolvidas pelo município é fundamental para garantir transparência e fortalecer as medidas de prevenção. “Nosso objetivo é acompanhar de perto as ações de prevenção, garantir que a população tenha acesso às informações necessárias e contribuir para que Americana continue desenvolvendo medidas eficazes de monitoramento e combate à Febre Maculosa, especialmente nas regiões consideradas de maior risco”, conlui.