O ator Reynaldo Gianecchini abandonou seus cabelos brancos. Em publicação, ele explicou que a transformação foi para um filme, ainda mantido em sigilo.”Como todo bom ator, a gente gosta de mudar e está a serviço do personagem”, disse o ator no vídeo feito ao lado do visagista Robson Souza, publicado nessa segunda-feira, 27.

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Aos 53 anos de idade, o ator assume gostar dos fios grisalhos e disse ser ainda mais elogiado por aqueles que o acompanham.”Temos que mudar, ser bastante radical e tirar esse branco, que é muito legal também, mas agora é hora de mudar”, afirmou.

Reynaldo Gianecchini vídeo novo visual