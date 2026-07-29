Anvisa registra cinco novos medicamentos à base de semaglutida
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Nesta quarta-feira (29), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou o registro de cinco novos medicamentos compostos pelo princípio ativo semaglutida, popularmente conhecidos como canetas emagrecedoras. A decisão ocorre após o Ministério da Saúde solicitar, em agosto de 2025, prioridade na análise desses produtos para ampliar o acesso da tecnologia à população e fortalecer o mercado nacional, iniciativa que também integra a estratégia da pasta para avaliar a futura incorporação desses medicamentos ao Sistema Único de Saúde (SUS).
Esse é a maior quantidade de aprovações concedidas pela Anvisa em uma única vez. Os medicamentos pertencem à classe dos agonistas do receptor de GLP-1 e são indicados para o tratamento de diabetes. Entre os produtos anunciados, dois (Zempneo e Semavy) têm expectativa de produção nacional após a conclusão da transferência de tecnologia para empresas brasileiras. Confira a lista:
- Owozy – Ávita Care Importação e Distribuição de Produtos Ltda.
- Seemasun – Sun Farmacêutica do Brasil Ltda.
- Zempneo – Brainfarma Indústria Química e Farmacêutica S.A.
- Semavy – Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A.
- Orsema – Ranbaxy Farmacêutica Ltda.
Saiba Mais: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias-ms/2026/julho/anvisa-registra-cinco-novos-medicamentos-a-base-de-semaglutida
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