A Federação PSDB-Cidadania oficializou, na noite dessa terça-feira (28/7), durante Convenção realizada em formato híbrido, a chapa que vai disputar as eleições de 2026 em São Paulo. Ao todo, foram homologadas 166 candidaturas, sendo 95 para deputado estadual e 71 para deputado federal. O encontro também confirmou o apoio dos partidos à reeleição do governador Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos) e oficializou a candidatura de Soninha Francine (Cidadania) ao Senado Federal.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Os trabalhos foram conduzidos pelo presidente da Federação PSDB-Cidadania, deputado federal Alex Manente (Cidadania), e pelo presidente da Executiva Estadual do PSDB de São Paulo, Paulo Serra. Também participaram da Convenção a deputada estadual Ana Carolina Serra (PSDB-SP), o presidente do Diretório Municipal do Cidadania de São Paulo, João Viana, e o presidente do PSDB da capital paulista, Luiz Oliveira. A deputada estadual Damaris Moura (PSDB-SP) acompanhou a atividade de forma on-line, a exemplo de outros mandatários e lideranças tucanas e filiados ao Cidadania, totalizando mais de 500 participantes.

Na oportunidade, Manente frisou que a candidatura de Soninha fortalece o projeto da Federação para o pleito deste ano. Segundo o parlamentar, o engajamento da jornalista e ativista em Direitos Humanos aliado à sua “visão equilibrada sobre Política” a credencia para disputar uma vaga no Senado Federal:

PSDB-Cidadania com Soninha

“A Soninha (Francine) reúne experiência, credibilidade e uma visão diferenciada. É um dos grandes quadros da Federação PSDB-Cidadania e representa uma candidatura que nos distingue pela capacidade de diálogo, sensibilidade e compromisso com as pessoas”, destacou Manente.

Ao agradecer a confiança da Federação, Soninha, que foi vereadora de São Paulo por dois mandatos (2005/2008 e 2017/2020) e atuou como secretária municipal de Direitos Humanos e Cidadania da capital paulista e como subprefeita da Lapa, declarou que retorna à disputa eleitoral motivada pelo “projeto político de qualidade” elaborado pelo PSDB e pelo Cidadania:

“Depois de anos longe dos palanques eleitorais, decidi aceitar o desafio e me candidatar ao Senado Federal. Me sinto honrada por fazer parte deste projeto e contribuir com essa construção coletiva”, afirmou.

No entendimento de Serra, a Convenção marca mais uma etapa do processo de fortalecimento da Federação PSDB-Cidadania em São Paulo, que chega às vésperas da campanha eleitoral de 2026 com 166 candidaturas – 95 para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) e 71 para a Câmara dos Deputados, em Brasília-DF.

Segundo o político, que também teve sua candidatura a deputado federal homologada, na noite de ontem, a estratégia do PSDB é eleger até 30 deputados no Congresso Nacional em outubro deste ano e retomar o protagonismo tucano no xadrez político brasileiro:

“Reestruturamos o partido e apresentamos candidaturas comprometidas com o bom senso e com a boa Política. Estamos confiantes de que teremos um resultado positivo nestas eleições, para que o PSDB volte a ocupar papel relevante em São Paulo e em todo o País”, observou Serra, que também é vice-presidente da Executiva Nacional do PSDB e vice-presidente da Federação PSDB-Cidadania no Estado de São Paulo.