Prefeitura avança com a revitalização da Praça da Bíblia

Leia Mais notícias da cidade e região

A Prefeitura de Americana segue com as obras de revitalização da Praça da Bíblia, no Jardim Santana. Após a conclusão das etapas de perfuração e concretagem das estacas, os trabalhos avançaram com a limpeza parcial da área e a execução da estrutura de fundação que dará sustentação ao monumento.

Localizada no cruzamento das avenidas da Saudade e Nossa Senhora de Fátima, a praça recebe uma série de melhorias estruturais, além da construção de um monumento em homenagem à Bíblia como referencial religioso e cultural.

As obras incluem a instalação de piso em pedra portuguesa, construção de rampas de acessibilidade, plantio de grama nos canteiros e outras intervenções para revitalização do espaço. A equipe técnica da Prefeitura também elaborou projetos complementares, como o levantamento topográfico, a estrutura de sustentação do monumento, o projeto de iluminação da praça e do monumento e o paisagismo dos canteiros.

“A revitalização da Praça da Bíblia representa a recuperação de um espaço importante para a convivência da população. Além das melhorias na infraestrutura, o novo monumento vai valorizar um referencial religioso e cultural que faz parte da história de muitas famílias, tornando o local ainda mais acolhedor para os moradores e visitantes”, afirmou o prefeito Chico Sardelli.

O investimento total na obra é de R$ 647.092,65. Os recursos incluem R$ 500 mil provenientes de emenda parlamentar da deputada estadual Marta Costa, intermediada pelo vereador Marcos Caetano. A contrapartida da Prefeitura, somada aos rendimentos, é de R$ 147 mil, por meio do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, gerido pela Secretaria de Planejamento.

O monumento foi idealizado pelo arquiteto e urbanista americanense André Americano, que doou o projeto à Prefeitura. A obra artístico-cultural homenageia a Bíblia, valoriza esse referencial religioso e cultural, fortalece a memória coletiva, reconhece a diversidade religiosa e contribui para a criação de espaços urbanos mais inclusivos e acolhedores.

A Secretaria de Gestão de Convênios foi responsável pela elaboração do processo documental, pelo acompanhamento da obra e pela interlocução entre os governos municipal e estadual para viabilizar a revitalização da Praça da Bíblia.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP