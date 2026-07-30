O Palmeiras venceu o Vitória por 4 a 0 nesta quarta-feira (29), no Barradão, em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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A partida foi marcada pelas decisões da arbitragem, que expulsou dois jogadores do time baiano. Arias, Fabiano Souza (contra) e Maurício marcaram os gols do Alviverde.

O resultado amplia ainda mais a distância do time de Abel Ferreira para o Flamengo – 47 a 39.

Palmeiras joga só em agosto

Na próxima rodada, que só acontece em 9 de agosto, o time enfrenta o Internacional. Antes disso, pega o Fortaleza na Copa do Brasil.

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