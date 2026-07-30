O número de ocorrências de roubos e furtos de motocicletas e motonetas no estado de São Paulo diminuiu 11,6%, caindo de 38.048 em 2024 para 33.621 em 2025. Estudo foi feito pelo Centro de Estudos em Economia do Crime (CEEC) da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP).

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O estudo tem como objetivo fornecer uma análise detalhada dos dados sobre estes delitos, identificando tendências, padrões e áreas de maior incidência, a fim de auxiliar na compreensão e no combate de tais crimes.

“Devido a crescente utilização de motocicletas e motonetas como meio de transporte no país, torna-se imperativo o acompanhamento da evolução dos índices de criminalidade, visando a adoção de medidas preventivas e estratégias de segurança mais eficazes”, afirma o coordenador do estudo, professor Erivaldo Vieira.

Comparativo dos números

Roubo e Furto de Motos e Motonetas em 2024

Meses Motociclo Motoneta Total jan 2424 99 2523 fev 2535 105 2640 mar 2638 114 2752 abr 2954 115 3069 mai 2857 84 2941 jun 2927 97 3024 jul 2912 118 3030 ago 3066 105 3171 set 3213 115 3328 out 3539 123 3662 nov 3672 110 3782 dez 4007 119 4126 Total 36744 1304 38048

Fonte: SSS/SP – Elaboração: FECAP.

Roubo e Furto de Motos e Motonetas em 2025

Meses Motociclo Motoneta Total jan 2830 85 2915 fev 2620 84 2704 mar 2785 99 2884 abr 2588 96 2684 mai 2650 93 2743 jun 2301 85 2386 jul 2628 95 2723 ago 2537 104 2641 set 2669 71 2740 out 2989 87 3076 nov 2874 95 2969 dez 3069 87 3156 Total 32540 1081 33621

Fonte: SSS/SP – Elaboração: FECAP.

Os dados detalhados mês a mês permitem uma análise aprofundada da preferência operacional das atividades criminosas em análise. Um volume substancialmente maior é ocupado pela prática de furto em comparação com a prática de roubo, mesmo diante das reduções mensais verificadas. Em 2025, 24.665 furtos (Art. 155) foram registrados, contra 8.956 roubos (Art. 157).

A maior redução mensal foi apresentada pela categoria Roubo em comparação ao Furto, com destaque para o último trimestre dos anos. Uma contração de -16,8% foi anotada no acumulado anual do roubo, enquanto o recuo do furto foi limitado a -9,6%.

Comparativo mensal Furto e Roubo – 2024 x 2025

Mês Furto (art. 155) – 2024 Furto (art. 155) – 2025 Var.% Roubo (art. 157) – 2024 Roubo (art. 157) – 2025 Var.% jan 1890 2170 14,8% 633 745 17,7% fev 1946 1947 0,1% 694 757 9,1% mar 1920 2047 6,6% 832 837 0,6% abr 2222 1980 -10,9% 847 704 -16,9% mai 2085 1991 -4,5% 856 752 -12,1% jun 2177 1697 -22,0% 847 689 -18,7% jul 2218 2025 -8,7% 812 698 -14,0% ago 2366 1932 -18,3% 805 709 -11,9% set 2431 1977 -18,7% 897 763 -14,9% out 2600 2330 -10,4% 1062 746 -29,8% nov 2646 2206 -16,6% 1136 763 -32,8% dez 2789 2363 -15,2% 1337 793 -40,7% Total 27290 24665 -9,6% 10758 8956 -16,8%

Fonte: SSS/SP – Elaboração: FECAP.

Comparação em relação ao mesmo período.

Mês 2024 2025 Var.% jan 2523 2915 15,5% fev 2640 2704 2,4% mar 2752 2884 4,8% abr 3069 2684 -12,5% mai 2941 2743 -6,7% jun 3024 2386 -21,1% jul 3030 2723 -10,1% ago 3171 2641 -16,7% set 3328 2740 -17,7% out 3662 3076 -16,0% nov 3782 2969 -21,5% dez 4126 3156 -23,5% Total 38048 33621 -11,6%

Fonte: SSS/SP – Elaboração: FECAP.

Cidades com mais ocorrências

A cidade de São Paulo é a líder na concentração de ocorrências, onde 13.319 casos foram computados em 2025, mesmo após uma redução de -13,7% ter sido obtida. Dentre as cidades que apresentaram grandes reduções, percebe-se que, apesar do esforço, ainda continuam ocupando posições semelhantes com relação ao ano passado. Com destaque para: Carapicuíba, Santos, Diadema e São Bernardo do Campo.

Entretanto, percebe-se uma possibilidade de migração de furtos e roubos de motos e motonetas para o interior de São Paulo, onde, cidades que não figuravam entre as maiores em 2024 passaram a compor o ranking em 2025, sendo apresentados aumentos em seus indicadores. Destacam-se os crescimentos de Taboão da Serra (+20,6%), Limeira (+20,1%) e São José do Rio Preto (+10,3%).

Do total de 645 municípios paulistas, 416 apresentaram algum registro de roubo ou furto de motos (64,5% do total de cidades do estado). O levantamento da FECAP mostra ainda uma grande concentração dos crimes: 83,10% do total geral de ocorrências do estado é representado pelos trinta municípios com maior incidência.

“Esse cenário evidencia a grande concentração de crimes nessas localidades, ressaltando a necessidade de ações direcionadas e estratégias específicas para cada um desses municípios”, acrescenta o professor Vieira.

Ranking dos municípios paulistas – 2024 x 2025

Ranking Município 2025 Var.% Posição em 2024 1º S. PAULO 13319 -13,7% 1º 2º CAMPINAS 1466 2,6% 2º 3º OSASCO 1125 -1,7% 4º 4º S. ANDRE 1060 0,9% 6º 5º GUARULHOS 1036 -17,3% 3º 6º SOROCABA 1012 2,2% 7º 7º S. BERNARDO DO CAMPO 934 -14,0% 5º 8º DIADEMA 657 1,1% 10º 9º SANTOS 642 -25,4% 8º 10º RIBEIRAO PRETO 542 -3,7% 11º 11º TABOAO DA SERRA 481 20,6% 17º 12º CARAPICUIBA 461 -31,4% 9º 13º MAUA 430 -12,2% 12º 14º S. VICENTE 416 -7,8% 13º 15º EMBU DAS ARTES 405 6,0% 18º 16º S. JOSE DO RIO PRETO 353 10,3% 22º 17º SUMARE 350 -14,4% 16º 18º COTIA 345 -19,2% 15º 19º ITAQUAQUECETUBA 313 -2,5% 20º 20º PRAIA GRANDE 313 -27,0% 14º 21º LIMEIRA 293 20,1% 27º 22º BARUERI 288 -3,7% 23º 23º ITAPEVI 259 -20,8% 19º 24º ITAPECERICA DA SERRA 253 16,6% 28º 25º MOGI DAS CRUZES 250 17,4% 29º 26º JUNDIAI 225 -29,7% 21º 27º S. JOSE DOS CAMPOS 204 1,0% 30º 28º HORTOLANDIA 201 -29,0% 24º 29º SUZANO 190 -24,9% 26º 30º TAUBATE 175 22,4% 38º

Fonte: SSS/SP – Elaboração: FECAP.

Bairros e locais da capital com mais ocorrências

A pesquisa da FECAP também faz um panorama da incidência de roubos e furtos de motocicletas e motonetas nos 30 bairros e locais com maior número de ocorrências na cidade de São Paulo.

A liderança na ocorrência de furtos e roubos é despontada em ambos os anos pelos bairros de Santo Amaro, Santana e Tatuapé. Em 2025, uma alta de +31,0% (482 casos) foi registrada em Santo Amaro. Isto pode indicar alguma motivação econômica para estes crimes em específico por tratar-se dos bairros mais ricos das regiões: Sul, Norte e Leste, respectivamente.

A cidade de São Paulo, por ser a maior metrópole do Brasil, apresenta desafios específicos no que diz respeito à segurança pública. A análise comparativa entre os períodos revela mudanças importantes na distribuição geográfica da criminalidade e permite identificar tendências e áreas que exigem maior atenção das autoridades.

Percebe-se que alguns bairros apresentaram posição semelhante com relação ao ano passado enquanto outros aparecem em 2024, mas não em 2025. Isto porque, ao analisar os furtos e roubos por bairros é natural que haja ocorrências “flutuantes”, ou seja, muitas vezes alguém que reside em um bairro assalta em outro, enquanto o residente de um bairro específico foi assaltado em outro bairro mais distante de qual habita. Por esse motivo, é natural a alternância entre bairros que se apresentam como maiores ou menores posicionados no ranking.

Ranking dos bairros da cidade de São Paulo – 2024 x 2025

Posição em 2024 Bairro em ordem decrescente 2025 2024 Var.% 2º SANTO AMARO 482 368 31,0% 1º SANTANA 289 422 -31,5% 3º TATUAPE 280 330 -15,2% 10º CAPAO REDONDO 259 222 16,7% 11º GRAJAU 255 219 16,4% 12º CAMPO LIMPO 253 212 19,3% 18º JARDIM ANGELA 231 180 28,3% 20º BARRA FUNDA 208 167 24,6% 7º MOOCA 206 267 -22,8% 13º SAO MATEUS 188 205 -8,3% 8º LAPA 178 263 -32,3% 24º JD SÃO LUIS 173 158 9,5% 15º SAPOPEMBA 167 198 -15,7% 34º PIRITUBA 166 130 27,7% 4º IPIRANGA 164 300 -45,3% 6º VILA PRUDENTE 161 268 -39,9% 5º BELA VISTA 160 279 -42,7% 33º FREGUESIA DO O 154 132 16,7% 26º SACOMA 150 153 -2,0% 29º PEDREIRA 148 138 7,2% 9º VILA MARIANA 141 227 -37,9% 35º VILA FORMOSA 141 129 9,3% 41º VILA GUILHERME 139 109 27,5% 22º CAMPO GRANDE 137 162 -15,4% 25º CIDADE ADEMAR 135 156 -13,5% 31º JABAQUARA 132 137 -3,6% 23º ITAIM BIBI 131 160 -18,1% 49º VILA MARIA 128 98 30,6% 40º RAPOSO TAVARES 125 110 13,6% 58º PARELHEIROS 123 82 50,0%

Fonte: SSS/SP – Elaboração: TRACKER/FECAP.

O estudo também investigou o detalhamento por ruas da cidade de São Paulo. Com exclusão dos campos protegidos por sigilo legal, a 2ª posição geral do ranking de 2025 foi assumida pela Estrada do M’Boi Mirim, onde um aumento de +75,0% foi detectado (saltando de 44 para 77 casos). Diminuições no comparativo anual foram apresentadas pela Avenida Sapopemba (-21,4%) e pela Avenida das Nações Unidas (-22,9%).

Como já mencionado na análise dos bairros, uma avaliação mais detalhada dos roubos e furtos no Estado de São Paulo, no nível de logradouros (ruas), também está sujeita ao comportamento “flutuante” desse tipo de crime. Por isso, é natural que haja mudanças de posição entre as ruas, explicadas pelo deslocamento constante de infratores e vítimas entre diferentes regiões da cidade.

Ranking dos Logradouros paulistas – 2024 x 2025

Ranking Logradouros 2025 2024 Var.% Posição em 2024 1º VEDAÇÃO DA DIVULGAÇÃO DOS DADOS RELATIVOS 956 1113 -14,1% 1º 2º ESTRADA DO M’BOI MIRIM 77 44 75,0% 9º 3º AVENIDA SAPOPEMBA 66 84 -21,4% 2º 4º AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS 54 70 -22,9% 3º 5º AVENIDA RAGUEB CHOHFI 52 37 40,5% 14º 6º ESTRADA DO ALVARENGA 45 53 -15,1% 6º 7º AVENIDA RAIMUNDO PEREIRA DE MAGALHÃES 40 33 21,2% 19º 8º RUA VERGUEIRO 38 49 -22,4% 7º 9º RUA ISABEL SCHMIDT 38 12 216,7% 109º 10º ESTRADA DE ITAPECERICA 36 28 28,6% 29º 11º RUA ANTONIO DE OLIVEIRA 34 23 47,8% 37º 12º AVENIDA VEREADOR ABEL FERREIRA 32 46 -30,4% 8º 13º AVENIDA VILA EMA 31 55 -43,6% 5º 14º RUA AMADOR BUENO 30 27 11,1% 30º 15º ESTRADA DO CAMPO LIMPO 30 24 25,0% 36º 16º AVENIDA ARICANDUVA 30 40 -25,0% 13º 17º RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA 28 43 -34,9% 10º 18º RUA PADRE ADELINO 28 42 -33,3% 11º 19º RUA CONSELHEIRO MOREIRA DE BARROS 26 29 -10,3% 27º 20º AVENIDA NOSSA SENHORA DO SABARÁ 26 13 100,0% 107º 21º AVENIDA MINISTRO PETRONIO PORTELA 25 14 78,6% 91º 22º AVENIDA DONA BELMIRA MARIN 25 23 8,7% 41º 23º RUA ELEONORA CINTRA 24 11 118,2% 132º 24º AVENIDA GUARAPIRANGA 24 21 14,3% 47º 25º AVENIDA INTERLAGOS 24 32 -25,0% 22º 26º AVENIDA MUTINGA 23 15 53,3% 78º 27º AVENIDA CARLOS LACERDA 23 35 -34,3% 16º 28º RUA CAVOUR 22 33 -33,3% 17º 29º AVENIDA OCTALLES MARCONDES FERREIRA 22 23 -4,3% 38º 30º RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA 21 59 -64,4% 4º

Fonte: SSS/SP – Elaboração: TRACKER/FECAP.

Metodologia da pesquisa- roubos e furtos

O levantamento da FECAP é feito com base nos dados de boletins de ocorrência registrados em todas as delegacias do Estado de São Paulo. Os números apresentados sobre roubos e furtos de motocicletas representam uma estimativa baseada nos registros oficiais disponíveis e, portanto, são inferiores ao total real de ocorrências.

Isso ocorre porque, para garantir a qualidade e a confiabilidade das análises, nossa metodologia exclui registros sem identificação da placa do veículo, ocorrências duplicadas e cadastros que apresentam inconsistências ou erros de preenchimento.

Além disso, é importante considerar que parte dos roubos e furtos de motocicletas não é registrada pelas vítimas junto às autoridades policiais, fenômeno conhecido como subnotificação. Dessa forma, os dados divulgados não correspondem à totalidade dos crimes efetivamente ocorridos.

Apesar dessas limitações, a metodologia empregada assegura uma base de dados consistente e suficientemente robusta para a análise estatística e o acompanhamento das tendências da criminalidade ao longo do tempo. Assim, os resultados permitem identificar a evolução do fenômeno e subsidiar análises técnicas com elevado grau de confiabilidade.

Vale salientar ainda que os campos que podem levar à identificação de pessoas são protegidos de acordo com o art. 31 da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527/2011), garantindo a privacidade e a proteção de dados pessoais. Assim, não são disponibilizados endereços, nomes ou quaisquer outros dados pessoais relacionados aos registros de ocorrência. Nesse sentido, muitas das informações que poderiam elucidar o detalhamento desta análise estão protegidas por lei.

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