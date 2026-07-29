Hospital Municipal de Americana promove treinamento de reanimação cardiopulmonar

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O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, realizou neste mês um treinamento teórico e prático de reanimação cardiopulmonar (RCP) voltado às equipes assistenciais da unidade. A capacitação teve como objetivo atualizar conhecimentos, padronizar condutas e aprimorar a resposta dos profissionais diante de situações de parada cardiorrespiratória.

Conduzido pela Dra. Eloisa Duzzi, médica que atua na Emergência do HM, o treinamento abordou os principais protocolos de atendimento, reunindo conteúdos teóricos e atividades práticas com manequins para simulação. A proposta foi fortalecer a atuação integrada das equipes e ampliar a segurança no atendimento aos pacientes em situações críticas.

Segundo Dra. Eloisa, a atualização constante dos profissionais é essencial para garantir uma assistência segura e eficaz. “Na parada cardiorrespiratória, cada segundo faz diferença. Por isso, é fundamental que toda a equipe esteja preparada para reconhecer rapidamente a situação, iniciar as manobras corretas e atuar de forma coordenada. O treinamento prático permite aperfeiçoar habilidades técnicas e aumentar a confiança dos profissionais para agir em momentos decisivos”, destacou.

A iniciativa integra o programa permanente de educação continuada desenvolvido pelo Hospital Municipal, que promove regularmente treinamentos voltados ao aprimoramento técnico das equipes e ao fortalecimento da cultura de segurança do paciente.

“A qualificação permanente dos profissionais é uma das prioridades da Secretaria de Saúde, porque sabemos que equipes bem treinadas fazem toda a diferença na assistência prestada à população. A reanimação cardiopulmonar é um procedimento que exige rapidez, precisão e integração entre os profissionais, e esse tipo de capacitação reforça a preparação das equipes para agir com segurança em situações de emergência. Seguiremos investindo em educação continuada para fortalecer cada vez mais a qualidade do atendimento oferecido no Hospital Municipal”, comentou o secretário adjunto de Saúde, Fábio Joner.

“Investir na formação contínua das equipes é investir diretamente na segurança do paciente. Treinamentos como este garantem que os profissionais estejam atualizados, preparados para atuar com agilidade e alinhados às melhores práticas assistenciais, contribuindo para um atendimento cada vez mais seguro e de qualidade”, afirmou a gerente assistencial do HM, Sarah Guimarães.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, em gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

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